Figuren aus Holz basteln

Kostenlos Material holen und gewinnen

Interessierte aus der Region Holzwinkel und Altenmünster können am Holz-Bastelwettbewerb teilnehmen. Wie der Verein Entwicklungsforum Holzwinkel und Altenmünster mitteilt, spende die Firma Stefan Ehrenreich in Welden dafür Restholz aus ihrer Produktion zum Basteln. Das Holz, durchgehend heimische Sorten wie Lärche, Fichte oder Eiche, stelle die Firma abgepackt zur Verfügung. Alles was man machen müsse: bei der Firma unter der Telefonnummer 08293/96140 anrufen und sich anmelden. Dann könne sich jeder Bastler seinen Beutel auf dem Hof der Firma, Obere Bahnhofstraße 20, abholen. Natürlich kontakt- und kostenlos.

Man kann aus dem Holz basteln, was man möchte, beispielsweise einen Osterhasen oder ein Herz. Und bis zum 15. April ein Foto des Kunstwerks per Email an info@freiraum-zum-leben.de oder per WhatsApp an 0151/22276867 schicken. Mit allen Bildern wird eine digitale Ausstellung auf dem Instagram-Account @entwicklungsforum erstellt. Die Organisatoren verlosen unter allen Werken einen Gutschein beim Bücherwurm Adelsried. (AZ)

