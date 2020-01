07.01.2020

Fire & Ice bei der Feuerwehr

Veranstaltungen in den Stadtteilen

Die AZ Augsburger Land informiert regelmäßig über Kurse, Veranstaltungen und Treffen in den westlichen Stadtteilen Augsburgs.

Die Geschichte „Die Schneemacher“ wird am Dienstag, 7. Januar, um 15.30 Uhr in der Stadtteilbücherei, Ulmer Straße 72, vorgelesen. Die Vorlesestunde für Kinder ab vier Jahren ist kostenlos.

Die Open-Air-Veranstaltung „Fire & Ice“ der Freiwilligen Feuerwehr Kriegshaber beginnt am Samstag, 11. Januar, um 17 Uhr. Die Band „Weihrauch Junkies“ spielt Classic Rock und „Run for Cover“ unterhält mit Hits der 70er, 80er und 90er Jahre.

Otto Schemmel präsentiert die Diashow „Von den Karpaten bis zum Mont Blanc“ am Mittwoch, 8. Januar, um 14.30 Uhr im Museumsstüble in der Zollernstraße 91.

Wirbelsäulen-Gymnastik bietet der Kneippverein Augsburg im Gymnastikraum der Pfarrei Herz Jesu, Franz-Kobinger-Straße 10, an. Der Kurs beginnt am Freitag, 10. Januar, um 9 Uhr und umfasst 21 mal 60 Minuten. Anmeldung bei Kursleiterin Sandra Valenti-Friedl, Tel. 0821/5400863.

Zurück zu den Goldenen Zwanzigern geht es beim Poesiebrunch am Sonntag, 12. Januar, um 10 Uhr im Kulturhaus Abraxas, Sommestraße 30, im Ballettsaal. In der Literatur war die Emanzipation vom Kaiserreich ein großes Thema; im Schlager tauchen Nonsens-Texte auf. Die Teilnehmer können mitbringen, was sie dazu finden oder selbst geschrieben haben. Co-Veranstalter ist der MGT Pfersee. (mus)

