Deutschlands beste Hornistin kommt aus Fischach

Pauline Nigg aus Fischach ist Siegerin beim Bundeswettbewerb "Jugend musiziert" in der Kategorie Horn Solo. Aber auch sonst läuft es bei der 15-Jährigen musikalisch rund.

Um in der klassischen Musik Karriere zu machen, sind Entschlossenheit, Konzentration, Einfallsreichtum und Motivation dringend notwendig. Anlagen, die Pauline Nigg zu 100 Prozent aufweist und beim jüngsten Bundeswettbewerb "Jugend musiziert" auch erfolgreich umsetzen konnte. Mit 25 von 25 möglichen Punkten holte sich die 15-jährige Fischacherin in ihrer Altersgruppe den Bundessieg. Und das mit dem Horn, das in Fachkreisen als eines der schwersten zu lernenden Instrumente gilt.

Das Horn ist ein unentbehrliches Orchesterinstrument. Nicht selten wird es von Musikern als "Seele" eines Klangkörpers bezeichnet. Doch das Musikgerät weist Intonationsklippen und andere Tücken auf. "Die Töne liegen sehr eng beieinander", erklärt Pauline Nigg. Umso schwieriger sei es, sie sicher zu treffen. Für die Schülerin an der Staatlichen Realschule in Zusmarshausen kommt dennoch kein anderes Instrument in Frage. "Ich bin vom speziellen Klang fasziniert, der von gedämpft tief bis zum besonderen Obertonspektrum reicht." Das Instrument beinhalte damit einen sehr individuellen warmen und einzigartigen Klangcharakter. Sie erklärt auch, warum das so ist: "Grund dafür ist unter anderem die spezielle Bauweise mit weitem Schalltrichter."

Schon mit neun Jahren gewann sie ihren ersten Preis

Bereits mit acht Jahren begann Pauline Horn zu spielen, unterrichtet von Barbara Vogler, Hornistin im Staatlichen Philharmonischen Orchester Augsburg. Gestartet war sie mit Geige. Doch rasch hatte sie festgestellt, dass das nicht "ihr" Instrument war. Schon mit neun Jahren gewann sie den ersten Preis in der Solowertung für Horn beim Regionalwettbewerb "Jugend musiziert". 2017 folgte ein weiterer Spitzenplatz in der Wertung Horn Duo beim Landeswettbewerb und zwei Jahre später in der Kategorie Duo Horn/Klavier. Im Mai 2019 wirkte sie als Solistin im Frühjahrskonzert des Kammerorchesters "Die Zarge" in der Münchner Allerheiligen-Hofkirche mit und spielte das "Konzert für Horn und Orchester Nr. 3 Es-Dur KV 447" von Wolfgang Amadeus Mozart.

Die 15-Jährige ist Mitglied im Jugendorchester des Bayerischen Staatsorchesters "Attacca" und dem Schwäbischen Jugendsinfonierorchester Augsburg. Interessant ist, dass die junge Solistin sich aber auch anderen Musikrichtungen öffnet. So produzierte sie im Sommer 2017 gemeinsam mit ihrem Bruder Maximilian (Trompete) und ihrem Vater Jörg Nigg (Trompeter und Steirische Harmonika) unter der Firmierung "Fiscaha-Trio" eine CD mit alpenländisch-böhmischen Klängen. Ihre Lieblingskomponisten sind aber doch im klassischen Bereich zu finden: unter anderem Franz Kanefzky und Richard Strauß.

Fischacherin strebt Musikerkarriere an

Hat sie sich im Laufe der Jahre und mit steigendem musikalischem Erfolg verändert? Pauline denkt kurz nach. "Ich bin noch ehrgeiziger und eigenverantwortlicher geworden", sagt sie. Zudem wisse sie jetzt felsenfest, dass sie eine Musikerkarriere einschlagen wolle. Vor drei Jahren noch habe sie insgeheim mit dem Beruf einer Tierärztin geliebäugelt, fügt sie hinzu. Der jüngste Sieg beim Bundeswettbewerb habe sie darüber hinaus noch einmal mehr motiviert.

Gleichzeitig betont sie, dass Musik für sie keine Last darstelle: "Das Hornspiel ist für mich purer Spaß." Es gebe ihr Inspirationen, Anregungen und setze Impulse. Dennoch: Ohne Übung kein Meister. Für die Musik sind täglich zwei Stunden angesetzt. Für Hobbys bleibt da kaum mehr Zeit, "vielleicht ein bisschen Schwimmen", ergänzt sie.

Bundesentscheid wurde als Videowettbewerb durchgeführt

Besonders stolz ist Pauline auf ihr im April begonnenes Jungstudium an der Staatlichen Hochschule für Musik und Darstellende Kunst in Stuttgart bei Professor Christian Lampert und Philipp Römer. Dort wurde sie im Rahmen einer Aufnahmeprüfung als Einzige von 20 Bewerberinnen und Bewerbern genommen. Doch die Corona-Pandemie hat sie auch als junge Künstlerin betroffen. Über ein Jahr hat sie kein Live-Konzert mehr bestritten. Auch der Bundesentscheid "Jugend musiziert" ist nur als Videowettbewerb durchgeführt worden. Das sei schon frustrierend, meint die Realschülerin. Aber sie blickt optimistisch nach vorne. "In zwei Jahren beende ich die Realschule, danach geht es zum Vollstudium an die Hochschule." Dabei leuchten ihre Augen.

