Firmenlogo bringt Polizei in Fischach zu einem Unfallflüchtigen

Rasant fährt ein 22-Jähriger mit seinem Transporter zum Wertstoffhof. Obwohl er so einen Unfall provoziert, macht er sich aus dem Staub.

Schnell ermittelt werden konnte ein Unfallflüchtiger am Mittwoch in Fischach. Der Mann hatte einen Schaden in Höhe von 800 Euro verursacht und war davongefahren.

Passiert ist der Unfall am Mittwoch um 16.50 Uhr. Ein 22-jähriger VW-Kleintransporterfahrer bog laut Polizei recht flott in die Zufahrt zum Wertstoffhof an der Buschelbergstraße in Fischach ein. Ein dort stehender 19-jähriger Fahrer eines Kleintransporters setzte daraufhin spontan zurück, um einer drohenden Kollision mit dem VW zu entgehen. Hierbei übersah er eine hinter ihm stehende 67-jährige Polo-Fahrerin. Obwohl der 22-Jährige den Zusammenstoß zwischen Kleintransporter und Polo registrierte, setzte er die Fahrt mit seinem Kleintransporter ohne anzuhalten fort. Aufgrund eines Firmenlogos am Fahrzeug konnte er ermittelt und wegen Unfallflucht angezeigt werden. (thia)