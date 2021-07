Lange Warteliste: Hallenbad öffnet für Schwimmkurse

Plus Die Marktgemeinde Fischach reagiert auf die lange Liste von Kindern, die schwimmen lernen wollen. Allein beim TSV Fischach gibt es über 100 Elternanfragen.

Bürgermeister Peter Ziegelmeier sah es bei der jüngsten Sitzung des Marktgemeinderats durchaus als Brandmeldung an: Der TSV Fischach habe knapp über 100 Anfragen von Eltern nach Schwimmkursen, teilte er dem Gremium mit. Deshalb trete er ein, das Hallenbad früher zu öffnen. Für ihn stehe es außer Zweifel, dass Kinder frühzeitig zu ihrer eigenen Sicherheit richtig schwimmen lernen sollen. Nun geht es um einen Termin in wenigen Wochen.