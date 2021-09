Mit Abstand ein gelungener Musikgenuss in der Staudenlandhalle

Plus Das Bezirksjugendorchester überzeugt bei zwei Konzerten in Fischach. 54 junge Musikerinnen und Musiker zeigen, dass sie nichts verlernt haben.

Der Herausforderung, ein Bezirksjugendorchester unter Hygieneauflagen zu organisieren, haben sich die Bezirksjugendleiter des Allgäu-Schwäbischen Musikbundes Bezirk 15, Manfred Wagner und Sofia Hiesinger, gestellt. Die große Frage war auch, werden sich überhaupt genug Jugendliche für das Projekt anmelden? Und 54 junge Musikerinnen und Musiker aus über 25 Musikvereinen, die an diesem Samstag bei zwei Konzerten auf der Bühne der Staudenlandhalle Fischach saßen, gaben eine klare Antwort.