Schnitzeljagd des SWV-Fischach: Die Staudenmaus sucht ihr Zauberwort

Der Ski- und Wanderverein Fischach hat sich für Kinder eine ganz besondere Schnitzeljagd ausgedacht, bei der es schöne Preise zu gewinnen gibt.

Bis ein normaler Vereinsbetrieb und damit die Ausflüge in Berge und Natur beim Ski- und Wanderverein Fischach wieder möglich sind, dauert es noch ein bisschen. Daher hat sich Sommerwart Jürgen Schweinberger eine Tour durch die Heimat für Jung und Alt ausgedacht, die jeder zu einem frei gewählten Zeitpunkt für sich oder mit der Familie gehen kann.

„Ein kleiner Trost, der vor allem unsere Kinder begeistern soll", sagt Schweinberger, der sich mit der Aktion bei den treuen Mitgliedern bedanken will. Schließlich lebe der Verein mit und von seinen Mitgliedern. Dies sei derzeit leider nicht wie gewohnt möglich. "Wir wünschen euch deshalb viel Spaß beim Rätseln“, so Schweinberger, der nun sein neues Projekt der Staudentour vorstellt.

Die Zaubermaus hat das Zauberwort verloren

Die Hauptfigur des Rätsels ist "Woodie West": Eine in den Stauden lebende Zaubermaus, die das Zauberwort verloren hat. "Helft ihm, es wieder zu finden und das Zauberbuch zu öffnen", fordert Schweinberger die Kinder auf. Damit die verloren gegangenen Buchstaben schnell gefunden werden können, hat Woodie West für alle Vereinsmitglieder und Kinder eine interaktive Staudenrätseltour erarbeitet. Gestartet wird in Wollmetshofen, vorbei an der Kirche, über den Burgstall Hattenberg bis hin zum Schloss Elmischwang.

Weiterhin führt Schweinberger aus: „Wir Übungsleiter sind dabei, neue Ideen zu entwickeln und freuen uns riesig, wenn sie umgesetzt werden können. Ihr dürft also gespannt sein.“ Informiert werden Mitglieder unter anderem über unsere Zeitung, der Homepage des Vereins oder auch über die sozialen Medien. "Tour und Rätsel können ganz einfach mit Hilfe eines Smartphones absolviert werden", erklärt Schweinberger. Die ganze Geschichte, Rätselanleitung, Videos, Gewinne und alle weiteren Informationen zur Tour gibt es auf https://www.swv-fischach.de/staudentour/. Zu gewinnen gibt es als ersten Preis ein Wochenende für zehn Personen auf der Berghütte in Rinnen. Der zweite Platz ist mit einem Skikurs für zwei Personen dotiert, der dritte Gewinner bekommt einen Mountainbikekurs, ebenfalls für zwei Personen. (AZ)