Unbekannter beschädigt Heckscheibe an einem Golf in Fischach

Ein 63-Jähriger parkt seinen grauen Golf auf dem Restaurant-Parkplatz in der Buschelbergstraße. Als er wieder losfahren will, bemerkt er den Schaden.

Die Heckscheibe eines geparkten Autos ist am Sonntag von Unbekannten in Fischach beschädigt worden. Der Wagen stand auf einem Restaurant-Parkplatz in der Buschelbergstraße.

Der 63-jährige Besitzer hatte laut Polizei seinen grauen VW-Golf dort zwischen 10 und 12.15 Uhr geparkt. Als er wieder losfahren wollte, bemerkte, dass sich jemand an der Heckscheibe zu schaffen gemacht hatte. Der Schaden beläuft sich auf rund 500 Euro. Zeugen sollen sich bei der Polizei Zusmarshausen unter der Telefonnummer 08291/1890-0 melden. (thia)