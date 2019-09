vor 18 Min.

Fischach will seinen Bäcker zurück

Vor einem halben Jahr hat Harald Zott die Bäckerei in Fischach zugesperrt. Ist es für immer?

Um einen zukünftigen Kundenzustrom müsste sich Bäcker Harald Zott aus Fischach wohl keine Gedanken machen. Vor einem halben Jahr hatte er den Familienbetrieb mit seiner mehr als hundertjährigen Geschichte beim Marktplatz in Fischach zugesperrt. Seitdem steht das Geschäft leer.

Als ihn nun Bürgermeister Peter Ziegelmeier im Rahmen der Informationsveranstaltung zur Neugestaltung der Ortsmitte aufforderte, doch wieder für die Fischacher zu backen, gab es tosenden Applaus von den 400 Besuchern – und das gleich zweimal.

Es hat nie an Kunden gefehlt

Eventuell ist das Bemühen des Bürgermeisters nicht vergebens. Es seien nie fehlende Kunden gewesen, weshalb er geschlossen habe, sagt Harald Zott im Anschluss an die Veranstaltung. Das waren andere Gründe. So war einige Monate vor der Schließung zum April dieses Jahres Seniorchef Gerhard Zott gestorben, zudem hatte es einen personellen Engpass gegeben. Der große Verwaltungsaufwand für die Bäckerei hat Harald Zott zudem überlegen lasse, ob die Anstrengung sich noch lohnt.

Und dann ist da noch das aktuelle Erscheinungsbild der Ortsmitte: Einige Geschäfte haben geschlossen, der Bau der Kreissparkasse an der Ecke Post- und Hauptstraße ist sichtlich in die Jahre gekommen, Parkplätze gibt es nach Ansicht des Bäckermeisters zu wenige.

Das typisch jüdische Samstagsbrot Berches hergestellt

Doch genau das soll sich nun ja ändern. Am Montagabend hat Bürgermeister Ziegelmeier die Pläne für die neue Ortsmitte vorgestellt. Die Bäckerei Zott, die übrigens 1914 zum ersten Mal geöffnet hatte und bis dieses Jahr das typisch jüdische Samstagsbrot Berches hergestellt hat, würde dann genau neben dem neuen Rathaus liegen.

Schon besser – auch wenn Harald Zott eines in den Plänen vermisst: Eine Tiefgarage für die Angestellten der Gemeinde und der Kreissparkasse, damit zumindest deren Angestellten nicht auf der Straße parken müssen, wo Platz sein sollte für eilige Kunden. „Das hat doch heute jeder Wohnblock“, sagt er.

So sieht eine lebendige Ortsmitte aus

Zurück zum Einzelhandelsangebot in Fischach: Als er klein war, erzählt Bürgermeister Peter Ziegelmeier, der sein Leben lang an der Hauptstraße im Ort gelebt hab, gab es in unmittelbarer Nähe mehrere Bäcker, Metzger, Lebensmittelläden, einen Milchladen, Textilgeschäfte und Schuhmacher, sogar mehrere Eisenwarengeschäfte. So stellt er sich eine lebendige Ortsmitte vor.

Zumindest mit einem alteingesessenen Bäcker könnte es in Zukunft eventuell wieder klappen. Harald Zott zeigt sich „eigentlich offen“ für die Idee, wieder aktiv zu werden. Eines allerdings ist sicher: 2019 bleibt das Geschäft auf jeden Fall (noch) zu. (jah)

