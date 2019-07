vor 11 Min.

Flächennutzung steht fest

Stadtrat stimmt für Plan für viele Jahre

Nun ging es doch schneller als befürchtet: Der Stadtrat hat den ursprünglich gesetzten Zeitplan einhalten können und den neuen Flächennutzungsplan für die Stadt noch vor der Sommerpause verabschiedet. Er ersetzt die Fassung von 1990 und soll wieder für mindestens 20 Jahre gelten.

Änderungen zu den letzten Abwägungen, die der Planungs- und Umweltausschuss in der vergangenen Woche getroffen hatte, gab es nun nicht mehr. Im neuen Flächennutzungsplan enthalten bleiben die mögliche Wohnbebauung am Sonnenhang in Steppach und eine Erweiterung von Hammel im Norden des Stadtteils.

Der Flächennutzungsplan wurde bei fünf Gegenstimmen angenommen. Die Fraktion der Grünen ist, wie bereits vor zwei Jahren angekündigt, gegen die Planung, unter anderem wegen einer möglichen Gewerbefläche an der Autobahn. Stadtrat Christian Rindsfüßer (SPD) fand die Ablehnung der Grünen nicht in Ordnung. Immerhin habe man jahrelang an dem Plan professionell zusammengearbeitet. Das sah auch CSU-Fraktionssprecherin Karin Zimmermann so. FW-Sprecher Wolfgang Weiland lobte die gute Abwägung und Mischung. Bürgermeister Richard Greiner sprach von einer Planung für die nächste Generation. (jah)

Themen Folgen