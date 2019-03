19:50 Uhr

Frauen werden Kinderpfleger, Männer werden Maurer

Warum ergreifen Frauen öfter Berufe, die schlechter bezahlt sind? Wir haben nachgefragt und ganz unterschiedliche Antworten erhalten.

Von Tobias Karrer

Wer auf der Berufsfachschule in Neusäß eine Ausbildung macht, wird entweder Kinderpfleger oder beschäftigt sich mit den Themen Ernährung und Versorgung. Es geht um Berufe, die traditionell eher von Frauen ausgeübt werden. Deshalb bestätigen die Schülerinnen Lillian Simbeck-Hampson, Carolin Steffan und Sanja Lang auch: „In beiden Bereichen sind wir Frauen definitiv in der Überzahl.“

Ein hoch aktuelles Thema: Am kommenden Donnerstag ist wieder Girls’ Day. Viele Betriebe bieten Mädchen und jungen Frauen die Möglichkeit, einen Tag lang Berufe in Technik, Naturwissenschaften, Handwerk und IT kennen zu lernen. In diesen Bereichen sind die Männer in der Überzahl. Zwei Beispiele aus dem schwäbischen Handwerk: Der Anteil der weiblichen Maurer-Lehrlinge liegt bei einem Prozent, bei Malern sind es 16 Prozent.

Frauen arbeiten viel öfter in Teilzeit

Im Durchschnitt verdienen Frauen in Deutschland etwa ein Fünftel weniger als Männer. Laut dem Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung sind drei Viertel des Verdienstunterschieds strukturbedingt. Soll heißen: Frauen arbeiten viel öfter in Teilzeit und in schlechter bezahlten Berufen.

Von Männern dominiert ist vor allem der Bau (90 Prozent). Im Verarbeitenden Gewerbe sind 75 Prozent Männer.

Die meisten männlichen Azubis gab es zuletzt in Maschinenbau- und Fahrzeugtechnikberufen; die meisten weiblichen in medizinischen sowie Büroberufen. (Quelle: Arbeitsagentur)

Von Männern dominiert ist vor allem der Bau (90 Prozent). Im Verarbeitenden Gewerbe sind 75 Prozent Männer.

Die meisten männlichen Azubis gab es zuletzt in Maschinenbau- und Fahrzeugtechnikberufen; die meisten weiblichen in medizinischen sowie Büroberufen. (Quelle: Arbeitsagentur)

Ein Beispiel ist Lillian Simbeck-Hampson. Sie geht in die Abschlussklasse für Kinderpflege an der Berufsschule in Neusäß. Dass man in dem Beruf nicht reich werden kann, ist ihr klar. Sie betont aber: „Ich will etwas machen, was mir dann das ganze Leben Spaß macht.“ Nach den Abschlussprüfungen im Mai und Juni will sie sich zur Erzieherin weiterbilden. „Da verdient man mehr und man hat mehr Aufstiegschancen“, sagt die 17-Jährige.

Erzieher und Kinderpfleger sind gerade „überall gesucht“

Monika Stockinger-Warm, die stellvertretende Schulleiterin an der Berufsschule in Neusäß, begleitet junge Frauen schon seit vielen Jahren auf ihrem Weg in den Beruf. Auch sie bestätigt, dass beide Berufsfelder eher Frauendomänen sind, gerade in der Kinderpflege seien Männer aktuell aber sehr gefragt. Erzieher und Kinderpfleger seien gerade „überall gesucht“. Sie kritisiert aber: „Kinderpfleger, egal ob Frau oder Mann, können allein von ihrem Gehalt nur schwer eine Familie ernähren.“

Auch im Ausbildungsbereich Ernährung und Versorgung geht es nicht unbedingt um viel Geld. „Die Schule ist in der Nähe und die Ausbildung hat meinen Vorstellungen entsprochen“, erklärt Carolin Steffan ihre Entscheidung. Ihr sei vor allem der Umgang mit Menschen und das Kochen wichtig, erklärt die Stadtbergerin. Auch mit Putzen, Reinigen und Wäsche waschen hat sie kein Problem. „Wir lernen hier Dinge, die man das ganze Leben lang im Alltag braucht“, sagt Steffan. Nach der Ausbildung will sie ihr Abitur auf der BOS nachholen und vielleicht studieren. Zum Thema Verdienstchancen sagt sie: „Ich will einfach keine Geldsorgen haben.“

Spaß an der Arbeit ist wichtiger

Auch Stockinger-Warm hat ähnliche Tendenzen festgestellt. Früher musste sie auf Berufsmessen immer den aktuellen Tarifvertrag der jeweiligen Branche in der Tasche haben. Die Frage nach dem Verdienst sei häufig gekommen. „In den letzten Jahren war das aber gar kein Thema mehr“, sagt sie und erklärt weiter: „Das Geld ist das eine, aber sich in seinem Job wohlzufühlen das andere.“ Schülerinnen würden eher nach ihren persönlichen Interessen wählen. Die Frage sei „was mache ich gern, was macht mir Spaß“, so die stellvertretende Schulleiterin.

Bei Sanja Lang spielte noch eine weitere Frage mit rein: Was ist machbar? Die 28-Jährige kommt aus dem Allgäu und ist alleinerziehende Mutter von drei Kindern zwischen zwei und sechs Jahren. Sie absolviert die Ausbildung zur Kinderpflegerin in Teilzeit. „Ich musste eine Ausbildung finden, in der meine Situation akzeptiert wird“, erklärt Lang. Die Schule sei sehr kulant, bei Anrufen aus dem Kindergarten oder wichtigen Terminen sei es kein Problem, wenn sie den Unterricht verlässt. Die Ausbildung in Teilzeit sei „toll für eine Frau wie mich, die aus der Sozialhilfe raus und in einen Beruf einsteigen will“. Die Frage nach dem Geld habe für sie kaum eine Rolle gespielt. „Es ging mir einfach darum, aus meinem Trott herauszukommen“.

