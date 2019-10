31.10.2019

Frauenpower bei den Grünen in Kutzenhausen

Der Ortsverband stellt keinen Bürgermeisterkandidaten, strebt aber weitere Sitze im Gemeinderat an

Von Siegfried P. Rupprecht

Jetzt steht es fest: Der Ortsverband Bündnis 90/Die Grünen verzichtet bei der anstehenden Kommunalwahl auf einen eigenen Bürgermeisterkandidaten. Darauf verständigten sich die Mitglieder bei der Aufstellungsversammlung im Kulturcafé. Fündig wurde der Verband jedoch bei der Kandidatenliste. Die 14 Gemeinderatsplätze konnten komplett mit Bewerber aus den eigenen Reihen belegt werden.

Franz Bossek ist mit der Liste mehr als zufrieden. „Die kann sich sehen lassen“, urteilte der Gemeinderat. Auf der Liste stehen acht Frauen und sechs Männer. „Wir brauchen keine Quote, um weiblich zu sein“, meint er. „Wir haben die Frauenpower als Parteikonzept.“

Inhaltlich ist das Wahlprogramm bereits fast abgesegnet. „Wir wollen in den nächsten Wochen allerdings noch einen neuen Ortsvorstand wählen“, sagte Bossek. Dann sollen die Programminhalte mit den Kandidaten und dem Vorstand gemeinsam beschlossen werden.

„Wir haben gute Ideen für das Haus für Kinder, die Augsburger Straße und das alte Raiffeisengebäude in Kutzenhausen“, so Bossek. „Wir werden ein finanzierbares Konzept für ein neues Feuerwehrhaus mit Bürgerhaus in Rommelsried vorstellen und einen regionalen Wochenmarkt für den ganzen Landkreis im bald leer stehenden Bauhof in Maingründel anregen.“ Sogar ein Name für die Vermarktung des neuen Freibads sei ins Spiel gebracht worden. Weiter setzen die Grünen in Zukunft auf eine bessere interkommunale Zusammenarbeit mit den Nachbargemeinden. Es gehe darum, Geld zu sparen, Ressourcen zu bündeln und das Angebot für den Bürger zu verbessern. „Die Vorschläge reichen von der Gemeindeverwaltung über den Bauhof bis hin zu gemeinsamen Projekten wie einer ökologisch betriebenen Biogasanlage oder einem Windpark mit Bürgerbeteiligung“, so Bossek.

Neben den Forderungen zu einem Radweg von Kutzenhausen nach Deubach wurde bei der Aufstellungsversammlung auch die Möglichkeit zur Schaffung von kommunalem Wohnungsbau angesprochen. „Hier stellen wir uns für jeden Ortsteil einen ökologischen Geschosswohnungsbau auf Gemeindegrundstücken innerorts vor“, erläuterte Bossek. Weiter wurde von den Mitgliedern angedacht, Querverbindungen aller Ortsteile zum Bahnhof mit Kleinbussen einzurichten. Hier gäbe es auch Gelder vom Landkreis, um dies zu finanzieren. Dazu erörterte die Versammlung klassische Themen wie die Vorbeugung von Bodenversiegelung sowie Trinkwasser- und Insektenschutz. Dabei gab es nachdrücklich den Hinweis, dass die Landwirtschaft nicht der Feind, sondern der Freund der Grünen sei. Nur gemeinsam gelinge es, die Anforderungen der Zukunft zu meistern und im Miteinander gute Lösungen zu entwickeln, so das Fazit.

Die Versammlung war sich einig, dass nur ein Gemeinderat mit starker grüner Beteiligung gute Kommunalpolitik umsetzen könne. Ziel sei daher, mindestens drei Kandidaten ins Gremium zu bringen. Zudem plant der Ortsverband, die Gemeinde Kutzenhausen zu einem ökologischen Aushängeschild zu entwickeln. Was dahinter steckt, beantwortete Bossek mit den Schlagworten „energieneutral, klimafreundlich, naturschonend, artenschonend und sozial“.

Themen folgen