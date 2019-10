00:33 Uhr

Frauenpower bei den „aktiven Bürgern“

Viele der Nominierten auf der Liste der Aktiven Bürger Ustersbach sind vor Ort ehrenamtlich in Vereinen und Organisationen engagiert. Unser Bild zeigt (unten von links) Angelika Ortner, Anja Völk, Daniela Reitmayer, Thomas Pfitzmaier, Katharina Wiedemann und (Mitte) Ines Möritz, Andrea Braun, Christian Amann, Martina Repasky, Claudia Seldschopf, Hannes Völk, Sandra Maninger sowie (oben) Maria Möritz, Barbara Satzinger, Oliver Teut und Andreas Predl.

In Ustersbach will die neue Wählergruppe für frischen Wind sorgen. Bekannte Gesichter stehen auf der Liste

Von Siegfried P. Rupprecht

Mit einer bunten Mischung aus allen Berufsgruppen wartet die neu gegründete Wählergruppe Aktive Bürger für Ustersbach (ABU) auf. Das Besondere und nicht Alltägliche an der Nominierungsliste: Die ersten vier Plätze sind ausschließlich von Frauen belegt. Überhaupt gehören von den insgesamt 18 Kandidaten elf dem weiblichen Geschlecht an.

Angeführt wird die Liste von der stellvertretenden ABU-Vorsitzenden Andrea Braun. Die 45-jährige Bankangestellte ist in Ustersbach und den Ortsteilen keine Unbekannte. Sie gehört dem aktuellen Gemeinderat an und ist vor Ort Kinder- und Jugendbeauftragte. Dahinter fungiert Anja Völk. Die 48-jährige ABU-Chefin ist ebenfalls Gemeinderätin und Dritte Bürgermeisterin. Beruflich ist sie als Rechtsanwältin tätig. Platz drei nimmt die 38-jährige Architektin Martina Repasky ein. Die jüngsten Nominierten sind auf Rang acht und neun platziert und sind 18 Jahre alt, die ältesten Bewerber sind über 60. Von der Möglichkeit, die Liste bis auf 24 Plätze durch Doppel- oder Dreifachbesetzungen aufzustocken, wurde bewusst kein Gebrauch gemacht. „Zwar besteht dadurch die Gefahr, dass wir sechs Stimmen verlieren könnten, wenn jemand bei der Wahl ausschließlich ein Kreuzchen für die gesamte Liste macht“, verdeutlicht ABU-Chefin Anja Völk.

Auf der anderen Seite würden Doppel- und Dreifachbesetzungen die Liste nur aufblähen. Damit würde sich wiederum das Risiko einer fehlerhaften Wahl deutlich vergrößern.

Die Wählervereinigung wird in den Wahlkampf mit keinen festen Listenzielen gehen oder solche vorgeben. „Jeder von uns hat bestimmte Bereiche, in die er sich in der Gemeinde einbringen möchte“, erklärt Völk. Bereits auf der Nominierungsversammlung habe sich herausgestellt, dass die Motivationen zur Aufstellung für den Gemeinderat sehr vielfältig sind. „Damit können wir ein breites Spektrum der kommunalen Aufgaben abdecken.“

So sehen die Nominierten ihre Interessen im sozialen Bereich, aber auch in der dörflichen Entwicklung und im Wohnumfeld. „Wir haben Personen, die sich stark für die Belange der Senioren und der Jugendlichen sowie bei der Zusammenarbeit mit den Vereinen einsetzen wollen“, erklärt Völk. Ein wichtiges Thema für die ABU sei zudem die Mobilität der Bevölkerung und damit das Thema öffentlicher Personennahverkehr.

Die Wählergruppe sieht sich nicht nur als Bestand bis zur Kommunalwahl im März 2020. Die Mitglieder wollen auch über die Nominierung, Kandidatur und Wahl hinaus regelmäßigen Kontakt pflegen. So schwebt Anja Völk vor, dass die in den Gemeinderat gewählten Kandidaten den ABU-Mitgliedern und -Anhängern kontinuierlich einen Einblick ins Gremium geben. Auf der anderen Seite sollen die gewählten Ratsmitglieder damit einen Input für mögliche Aktionen erhalten.

