28.03.2020

Freie Wähler Gablingen sind bei Wahl neutral

Ein Fehler ist uns in unsere Meldung über die Positionierung der Freien Wähler Gablingen zur morgigen Stichwahl unterlaufen: Nicht der Freie-Wähler-Ortsverband spricht eine Wahlempfehlung für die CSU-Bürgermeisterkandidatin Karina Ruf auf. Diese stammt vielmehr vom FW-Bürgermeisterkandidaten Günther Reichherzer. Dies drückt er inzwischen auch in einem Schreiben aus. Darin wird ebenfalls betont, dass sich der FW-Ortsverband Gablingen bezüglich der Stichwahl am Sonntag neutral verhält.

