00:33 Uhr

Freie Wähler ehren Gründungsmitglieder

Der Ortsverband Zusmarshausen wird 30 Jahre alt und blickt zurück

Bei der Jahreshauptversammlung der Freien Wähler in Zusmarshausen blickte Erster Vorsitzender Thomas Günther auf die Aktivitäten des vergangenen Jahres zurück. Zudem ehrten die Freien Wähler Mitglieder, die 1988 den Ortsverband mitgegründet hatten.

Bei der Teilnahme am Christkindlmarkt konnten 1025 Euro Reinerlös erzielt werden, die die Freien Wähler an die Katholische Kirchenstiftung Zusmarshausen und die Sozialstation Augsburger Land West spendeten.

Marktgemeinderat und Fraktionssprecher Joachim Weldishofer berichtete von der Arbeit im Gemeinderat und hob dabei besonders das Großprojekt „Kindergarten Zusmarshausen“ hervor, in dessen Arbeitskreise Bernhard Sapper für die Freie Wählervereinigung vertreten war. Er informierte außerdem darüber, dass sich der Gemeinderat nach wie vor mit der Entwicklung des Einzelhandels in Zusmarshausen, dem Neubaugebiet „An der Wiege II“ in Wörleschwang, der Hospitalstiftung Dinkelscherben und dem zunehmenden Verkehrsaufkommen in Steinekirch beschäftigt. Immer wieder sei auch das Haus Pfifferlingstal Thema im Rat.

Robert Steppich berichtete aus dem Kreistag und informierte über das Universitätsklinikum, den Haushalt des Landkreises sowie die geplante Sanierung des Realschul-daches in Zusmarshausen, des Kreisjugendheims in Dinkelscherben sowie des Zeltplatzes „Rücklenmühle“ in Gabelbach.

Die Freie Wählervereinigung Zusmarshausen wurde am 15. November 1988 gegründet, wurde also 30 Jahre alt. Aus diesem Anlass ehrten der stellvertretende Kreisvorsitzende der Freien Wähler Anton Rittel sowie Vereinsvorsitzender Thomas Günther die anwesenden und dem Verein noch zugehörigen Gründungsmitglieder Richard Drößler (damals Erster Vorsitzender), Leonhard Höck, Erwin Hörmann, Alois Holland, Bruno Maier, Karl Katzenschwanz und Max Steppich. Sie erhielten für ihre langjährige Treue eine Urkunde und ein Buch. Besonderer Dank galt Erwin Hörmann, der seit 30 Jahren das Amt des Kassierers innehat. (AL)

