01.02.2020

Freie Wähler küren ihre Kandidaten

Hohe Frauenquote und breites Berufsspektrum in Langweid

Die Kandidaten sind bestimmt: Jetzt steht sie fest – die Nominierungsliste der Freien Wähler Langweid für die diesjährige Kommunalwahl. Die Nominierungsveranstaltung im Pfarrheim Achsheim erfreute sich reger Teilnahme, und das Ergebnis könne sich sehen lassen, erklärt Ortsvorsitzende Christel Meier. Ebenfalls wichtig war es dem Vorstandsteam der Freien Wählern, junge Leute und Vertreter aus den Ortsteilen zu gewinnen. So weise die Liste unter anderem eine hohe Frauenquote sowie eine breit gefächerte Aufstellung verschiedenster Berufsgruppen auf. „Somit spiegelt die Liste unsere Gemeinde in vielen Facetten wieder. Bürger machen Politik für Bürger“, so Meier. Erfreulich waren auch die Mitteilungen, dass sich vier Mitglieder für die Kreistagswahl aufstellen ließen: Platz 17 Benjamin Früchtl, Platz 37 Peter Stuhlmüller, Platz 52 Christel Meier und Platz 53 Stephan Kramer. Die Homepage www.fw-langweid.de ist in Kürze aktualisiert. (AL)

