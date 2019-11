vor 52 Min.

Freie Wähler setzen auf Andreas Weißenbrunner

Die Parteimitglieder in Kutzenhausen nominieren einstimmig ihren Bürgermeisterkandidaten

Unter großem Applaus nahm der Bürgermeisterkandidat der Freien Wähler, Andreas Weißenbrunner, die Glückwünsche von Landtagsabgeordneten Fabian Mehring und Kreisvorsitzenden Tobias Kunz entgegen. Mit 100 Prozent der Stimmen wurde der 35-Jährige bei der Versammlung im Vereinsheim Rommelsried ins Rennen um das Kutzenhauser Rathaus geschickt.

Bei der Vorstellung des Bürgermeisterkandidaten Andreas Weißenbrunner, in der er sich und seine Standpunkte und Ziele für Kutzenhausen vorstellte, betonte er, dass es wichtige kommunalpolitische Themen in der Gemeinde gebe, die vorangebracht werden müssten.

Unter anderem möchte Weißenbrunner die Situation für junge Familien durch bezahlbare Wohnflächen und außerschulische Kinderbetreuung verbessern. Auch den Wunsch nach einer wohnortnahen Nahversorgung und den Ärztemangel sprach Weißenbrunner an: „Kutzenhausen gehört zu den Gemeinden in unserem Landkreis, die keine Ärzte vor Ort haben. Das will ich ändern!“

Hier stehe auch die Gemeinde in der Pflicht, gute Rahmenbedingungen zu schaffen, damit sich Ärzte ansiedeln.

21 Kandidaten wurden nominiert. Andreas Weißenbrunner sagte, er freue sich über eine motivierte Mannschaft, die mit ihm der Kommunalwahl am 15. März 2020 sehr selbstbewusst entgegensehen könne. „Wir können ein Angebot an Bewerbern im Alter von 23 bis 63 Jahren machen. So kann jedes Alter im künftigen Gemeinderat vertreten werden“, so der Bürgermeisterkandidat. (AL)

