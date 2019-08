00:32 Uhr

Freikarten für das Festival im Singoldsand

Wir verlosen Ferienspaß für die ganze Familie

Der Countdown läuft. Das Singoldsand Festival in Schwabmünchen startet am Freitag und Samstag, 23. und 24. August, und ist bereits so gut wie ausverkauft. Auch das jüngste Kind der Veranstalter, der Singoldsandkasten am Donnerstag, 22. August, platzt schon fast aus allen Nähten. Unsere Leser können jedoch noch Karten bekommen – und zwar gratis.

Wir verlosen bis Mittwoch, 12 Uhr, zwei Familientickets (pro Ticket zwei Erwachsene und vier Kindern), und zwei Wochenendtickets für jeweils zwei Personen. Die eine Hälfte geht an unsere Zeitungsleser, die andere Hälfte an unsere Freunde auf Facebook.

per Post oder E-Mail: Schicken Sie eine Karte mit Angabe des Absenders und Telefonnummer an Augsburger Allgemeine, Bahnhofstraße 8–10, 86368 Gersthofen oder redaktion.landbote@augsburger-allgemeine.de. Schreiben Sie, ob Sie die Karten für den Singoldsandkasten oder das Festival haben möchten. Die Gewinner werden telefonisch benachrichtigt und in der Zeitung informiert, die Karten sind an der Kasse hinterlegt.

Den Beitrag auf Augsburger Landbote liken und im Kommentar eine Begleitperson markieren, die man gerne mitnehmen will. Auch hier vermerken, ob die Karten für den Sandkasten oder das Festival gelten sollen. PS: unbedingt Postfach checken, die Gewinner werden per PN benachrichtigt. (thia)

