28.03.2020

Freistaat würdigt Hilfe für Afrika

Drei heimische Initiativen wurden nominiert

Eine besondere Aufgabe hatte kürzlich der Landtagsabgeordnete Fabian Mehring. In seiner Eigenschaft als parlamentarischer Geschäftsführer der FW-Fraktion vertrat er den bayerischen Landtag in der Jury zur Vergabe des Eine-Welt-Preises.

Unter den Vorzeichen der Coronakrise entschied das Gremium aus Staatskanzlei, kommunale Spitzenverbänden, Landtag und Eine-Welt-Netzwerk per Telefonkonferenz über die Vergabe der landesweiten Preise. Wie Mehring nach Ablauf der Sperrfrist nunmehr mitteilt, dürfen sich drei Initiativen aus der Region über eine Auszeichnung als Nominierte freuen. So wurden unter den 78 in der Endauswahl befindlichen Projekten aus ganz Bayern das Engagement der Ugandahilfe Nordendorf, des Bildungszentrums der Augsburger Innung für Spengler-, Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik sowie der Initiative Prokapsogo ausgewählt.

Die Nordendorfer Ugandahilfe kümmert sich unter der Federführung von Nadia und Ferdinand Pfützner seit 2005 im Ehrenamt und auf Spendenbasis um den Bau von Brunnen und den Aufbau einer medizinischen Versorgungsinfrastruktur in dem Land am Äquator. Der zugehörige Verein entstand durch die Urlaubsvertretung eines Priesters im Schmuttertal, ist über die Ausrichtung des Eine-Weltlaufs überregional bekannt und zählt etwa 30 Mitglieder.

Die Initiative Prokapsogo gehört zwischenzeitlich zu den größten privaten Entwicklungshilfeprojekten in Schwaben. 2009 von Klaus Schwenk aus Gersthofen zur Finanzierung des Baus von Schulen in Kenia gegründet, hat sich darum zwischenzeitlich ein dichtes Netz aus Firmen, Kommunen und Kammern entwickelt, das sich vor Ort um Bildung, Ausbildung, Wasserversorgung und Krankenhäuser kümmert. Auch die Klimapartnerschaft der Ballonstadt Gersthofen mit Baringo County – die erste ihrer Art im Freistaat Bayern – entstand über diesen Verein. Zuletzt besuchten 50 Jugendliche des Gersthofer Jugendblasorchesters das afrikanische Land auf Initiative von Prokapsogo.

Das Bildungszentrums der Augsburger Innung für Spengler-, Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik engagiert sich unter der Federführung von Stanislaus Kaminski für die Etablierung eines dualen Ausbildungssystems in Kenia. Der Idee des „teach the teacher“ folgend, sollen handwerkliche Kompetenzen aus Bayern vermittelt werden, um die Menschen in Kenia zu einer eigentätigen Verbesserung ihrer Infrastruktur zu befähigen.

Vertreter aller drei Projektgruppen werden zur Verleihung des diesjährigen Eine-Welt-Preises auf die Burg Trausnitz bei Landshut geladen.

„Der Status als ’Nominierte’ stellt dabei bereits eine erste Auszeichnung dar“, erklärt Mehring, der bei der Festveranstaltung neben Staatsminister Florian Hermann zu den Laudatoren gehören wird. Bei diesem Festakt werden dann die drei Preisträger verkündet. Ob die Veranstaltung – wie ursprünglich geplant – im April stattfinden kann, ist noch offen.

