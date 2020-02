08.02.2020

Für mehr Durchblick im Seniorenheim

Blindeninstitut berät im Schlössle zu Augenkrankheiten

Von Ingrid Strohmayr

Wie wichtig gutes Sehen für fast alle Bereiche des täglichen Lebens sind, wird meist erst bei einer Abnahme des Sehvermögens im Alter deutlich: Lesen und Schreiben werden trotz Brille mühsam, die Gefahr von Stürzen steigt, selbst Essen und Körperhygiene können zu einer Herausforderung werden.

Um auf die besonderen Bedürfnisse sehbeeinträchtigter Bewohner aufmerksam zu machen und Hindernisse in deren Alltag abzubauen, kam ein Team des Blindeninstituts Regensburg ins Pflegeheim Schlößle des Diakonischen Werkes Augsburg nach Stadtbergen.

Wie Christa Daum vom Blindeninstitut erklärte, nimmt der Mensch 83 Prozent über das Sehen wahr, zwölf Prozent über Hören, drei Prozent über das Riechen und lediglich zwei Prozent über Schmecken und Fühlen. Das Nachlassen der Sehkraft wird meist als unvermeidliche Alterserscheinung angesehen, Seheinschränkungen entwickeln sich meist schleichend über Jahre hinweg. „Oft werden sie toleriert, obwohl sie sich auf alle Lebensbereiche auswirken. Dass sich eine Sehbeeinträchtigung durch die richtige Versorgung lindern und teilweise ausgleichen lässt, ist vielen nicht bewusst, sagt die Expertin.

Einige der Augenerkrankungen sind tagesformabhängig, was oft das Pflegepersonal und Angehörige verunsichert, viele von ihnen treten oft ohne Schmerzen auf. „Blendempfindlichkeit, erhöhter Lichtbedarf, Nichterkennen von Gesichtern oder Gegenständen, Unlust zum Lesen und Fernsehen, stärkeres Annähern an Objekte, Augenblinzeln, verklebte oder trockene Augen zählen zu den Anzeichen einer Augenerkrankung“, erklärte Daum. „Lassen Sie sich regelmäßig beim Augenarzt untersuchen, beim Optiker Ihre Sehschärfe überprüfen, nehmen Sie die Low-Vision-Beratung in Anspruch und scheuen Sie nicht den Einsatz von Hilfsmitteln“, lautet der Appell der Beraterin.

Tipps für den Alltag präsentiert Yasmin O’Brien vom Blindeninstitut. Dabei spiele die Notwendigkeit einer guten Beleuchtung eine große Rolle. Klebenoppen, die in jedem Baumarkt erhältlich sind, bieten Hilfe beim Ertasten, mit taktilen Gummibändern können Gegenstände unterschieden werden, eine Sonnenbrille bietet Schutz vor UV-Strahlen, mit kabellosen Lampen können Stolperfallen vermieden werden. Ziel des Präventionsprogramms an dem die Senioreneinrichtung Schlößle teilnimmt, ist es, die richtigen Impulse zu setzen. Auch die Vernetzung von Augenärzten, Optikern, Fachdiensten im Bereich Sehen und Selbsthilfegruppen für blinde und sehbeeinträchtigte Menschen soll verbessert werden. Doch an erster Stelle steht, die Lebensqualität der Pflegebedürftigen nachhaltig zu verbessern, auch mit einer sehgerechten Gestaltung des Umfelds.