11:15 Uhr

Funkenflug und Schmorschaden bei Notfall in Bonstetten

Zu einem Notfall wurde die Feuerwehr Bonstetten am Freitagabend gerufen.

Notfall in der Straße Gerstenfeld in Bonstetten am Freitagabend: Gegen 20 Uhr wurde die integrierte Rettungsleitstelle verständigt, dass dort in einem Keller ein Sicherungskasten brennen würde.

Vor Ort wurde durch die Feuerwehr Bonstetten festgestellt, dass sich ein Stromkabel im Sicherungskasten gelöst hatte und es durch den Funkenflug und die Hitzebildung zu einem Schmorschaden an der Verteilerschiene und der Abdeckung kam.

Feuerwehr schaltet in Bonstetten den Strom ab

Der Verteilerkasten wurde stromlos geschalten und das beschädigte Kabel entfernt. Der Sachschaden liegt bei etwa 300 Euro, verletzt wurde niemand. Die Feuerwehr Bonstetten war mit bis zu sieben Einsatzkräften vor Ort. (jah)

Themen folgen