Fußball

12:01 Uhr

Corona sorgt für Absagen im Kreis Augsburg

Plus Nicht nur Bayern-Trainer Julian Nagelsmann sitzt in Quarantäne. In der Kreisliga Augsburg und in der Kreisklasse Nordwest gibt es einige Infektionsfälle

Von Oliver Reiser

Die explodierenden Inzidenzzahlen scheinen sich nun auch auf den Fußball auszuwirken. Für das Wochenende hat der Augsburger Kreisspielleiter Reinhold Mießl einige Paarungen der Kreisklasse Nordwest und eine Begegnung in der Kreisliga Augsburg abgesagt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

