Die Torhüter hatten nichts zu lachen

Plus Landesliga-Aufsteiger verlieren ihre Testspiele. Ein Spieler trifft viermal, einer schafft einen Hattrick innerhalb von fünf Minuten.

Die beiden Landesliga-Neulinge SV Cosmos Aystetten und TSV Gersthofen gingen in ihren Testspielen leer aus. Gersthofen unterlag im Aufsteiger-Duell beim Neu-Bayernligisten FC Gundelfingen mit 2:4, während sich die Aystetter gegen den Bezirksligisten TSV Wertingen eine 1:3-Heimniederlage erlaubte. Gut in Schuss zeigte sich der TSV Dinkelscherben, der zunächst mit 10:1 gegen den TSV Ustersbach und tags darauf mit 9:0 beim SV Schwabegg gewann. Ausgebremst wurde der TSV Meitingen, dessen Partie gegen den TSV Rain II nach einem Regenguss nicht angepfiffen werden konnte.