Fußball-Nachlese

vor 32 Min.

Fußball-Nachlese: Wenn die Ersatzbank eine Bank ist, oder auch nicht

Plus Cosmos Aystetten hat nur zwei angeschlagene Spieler zum Wechseln dabei, während der Gegner aus dem Vollen schöpfen konnte. Gersthofen startet mit sieben Eigengewächsen.

Von Oliver Reiser

Corona hat es möglich gemacht, dass bei den Fußballern statt bisher drei nunmehr fünf Spieler eingewechselt werden dürfen. Nach der Bundesliga wurde diese Regel nun auch auf die Amateure ausgeweitet, was bei dem einen oder anderen ein Schmunzeln hervorrief. Denn es gibt durchaus manche Dorfvereine, die gar keine fünf Auswechselspieler zur Verfügung haben. Wenn dann Not am Mann ist, helfen Kicker aus der zweiten Mannschaft, der A-Jugend oder gar der AH aus.

