Fußball-Nachlese: In Emersacker geht`s hoch her

Kaum zu glauben, aber in den Bezirksligen und im Kreis Donau ist die Vorrunde bereits abgeschlossen. Als Herbstmeister kann sich der SV Cosmos Aystetten feiern lassen. Drei Punkte beträgt in der Bezirksliga Süd der Vorsprung auf den Verfolger TV Erkheim. „Wir freuen uns natürlich“, sagt Trainer Marco Löring, betrachtet diesen Titel ohne Mittel aber lediglich als Momentaufnahme. „Drei Punkte sind schnell weg. Das geht ratzfatz!“ Ratzfatz gings auch im Spiel gegen den TSV Ottobeuren, als Aystetter zunächst ihre Chancen nicht verwerten konnten und die Gäste unmittelbar nach dem Führungstreffer zum Ausgleich kamen. „Die ersten 20 Minuten waren wir gut im Spiel. Da hätten wir ein Tor machen müssen“, sagt Löring. Nach dem schnellen Ausgleich sei es nicht so einfach gewesen, gegen zwei Viererketten durchzukommen. Schließlich knackte Marcel Burda die Allgäuer Abwehr mit einem direkten Freistoß, der das 2:1 bedeutete. „Jetzt dürfen wir uns nicht ausruhen“, sagt Marco Löring vor dem anstehenden Derby gegen den TSV Neusäß. „Ich hatte übrigens schon vor dem Spiel das Gefühl, dass die in Königsbrunn gewinnen“, lacht der Cosmos-Coach.

Den Herbstmeistertitel teilen darf sich der TSV Gersthofen mit dem SC Bubesheim, der überraschend beim TSV Hollenbach mit 0:5 verloren hat. „Da kann jeder unter die Räder kommen“, konstatiert Florian Fischer. Der Trainer des TSV Gersthofen hat von dem Ergebnis in Affing erfahren, wo er den kommenden Gegner beim 0:0 gegen den SC Altenmünster beobachtet hat. „Gegen uns werden die anders auftreten“, ist Fischer überzeugt, dass am kommenden Freitag zum Rückrundenauftakt ein hochmotiviertes Affinger Team auf dem Platz stehen wird. Mit seiner Truppe war er beim 2:0-Sieg gegen den TSV Rain II zufrieden. „Wir haben seriös gespielt, kein Feuerwerk abgebrannt“, blickte er auf die 90 Minuten zurück, in denen man den tief stehenden Gegner jederzeit im Griff hatte. Für Rain sei das frühe Gegentor durch ein Geschenk natürlich ein Genickschlag gewesen. „Nicht so positiv war, dass wir in der zweiten Halbzeit die Chancen nicht genutzt haben“, so Fischer.

Abteilungsleiter Klaus Assum ist mega stolz auf Mannschaft und Coaches

„Der Sieg hätte auch höher ausfallen, aber die Null steht“, zeigte sich Abteilungsleiter Klaus Assum mega stolz auf Mannschaft und Coaches. „Die Serie und der Wille und Teamgeist sind ausschlaggebend in unserer Situation. Wir haben einige Verletzte zu beklagen. Aber die Jungs machen das richtig gut, auch wenn sie auf die Socken bekommen“, blickt er auf den vergangene Freitag zurück. „Und man macht auch Tore, wenn man den Gegner unter Druck setzt und zu Fehlern zwingt“, so Assum: „Wenn es auch nicht „Highway to Hell“ war, so war es meines Erachtens auf jeden Fall „Again and Again“ (Anm. d. Red: wird beim Torjubel immer gespielt) von Status Quo“, freut er sich schon auf den nächsten Tanz gegen den FC Affing. Bolero?

Während der TSV Gersthofen jetzt sechs Spiele in Folge nicht verloren hat, folgt in diesem Ranking der SC Altenmünster, der die letzten fünf Spiele unbeschadet überstanden hat. Diese Zwischenbilanz kann sich sehen lassen. Nach dem Weggang von Fahad Barakzaie und dem Fehlen von Sergej Scheifel (pausiert) hatten die Experten dem SCA eine schwere Saison prophezeit. Beim 0:0 in Affing überzeugte das letzte Häuflein der Aufrechten von Trainer Peter Ferme einmal mehr in kämpferischer Hinsicht. Aus akuter Personalnot kamen mit Fabian Herdin und Teammanager Florian Seizmeier sogar zwei 37-Jährige zum Einsatz, die eigentlich ihre Schuhe längst an den berühmten Nagel gehängt haben.

„Wir wollen nicht als böse Buben dastehen“

Hoch her ging es auf dem Stutzenberg in Emersacker, wo Tabellenführer FC Emersacker die SpVgg Auerbach-Streitheim mit 2:0 besiegte. Acht gelbe Karten – vier auf jeder Seite – verteilte Schiedsrichter Jannis David Fischer vom Polizei SV Augsburg. Dazu zweimal den roten Karton gegen die Auerbacher Julian Demharter und Christian Herr, was Ludwig Furnier auf die Palme brachte. „Unglaublich! Unterirdisch!“, wetterte der Vorsitzende der SpVgg. Die erste Rote sei ein Allerweltsfoul an der Außenlinie gewesen, die zweite habe es gegeben, nachdem zwei Spieler miteinander geredet hatten, so Furnier. „Ich bin zwar aus dem Alter raus, dass ich auf den Schiedsrichter schimpfe, aber er sollte sich mal Gedanken machen, was er mit den zwei Karten vorhat, Er hatte keine Messlatte“, ärgerte sich Ludwig Furnier über die Kartenflut: „Wir wollen nicht als böse Buben dastehen.“

Ganz anders sieht es Rainer Förg: „Die erste Rote Karte war hart, aber äußerst vertretbar. Bei der zweiten war es eine verbale Entgleisung, die der halbe Platz gehört hat“, schildert der sportliche Leiter des FC Emersacker das Geschehen. „Das Spiel war insgesamt sehr intensiv aber auch sehr fair. Der Schiedsrichter hat eine gute Leistung gezeigt.“

In der A-Klasse Nordwest hinken der VfL Westendorf und der SC Biberbach den Ansprüchen hinterher. Im Derby musste der letztjährige Vizemeister eine 0:2-Heimniederlage hinnehmen. Deshalb ließ man sich aber die Stimmung auf der Hochzeit von Sebastian Schnell, zu der viele Fußballer kamen, nicht vermiesen.

