Gablingen

11:37 Uhr

Am Freitag macht der Edeka in Gablingen dicht

Erweiterung gescheitert, Ende besiegelt: Am Freitag macht der Edeka in Gablingen dicht. Er ist der einzige Supermarkt im Ort.

Plus Der 5000-Einwohner-Ort im nördlichen Landkreis Augsburg steht jetzt ohne Supermarkt da. Gablingens Bürgermeisterin räumt im Gemeinderat Fehler ein.

Von Laura Gastl

Nun ist es soweit: Am Freitag, 24. September, schließt die bestehende Edeka-Filiale am Ortsrand von Gablingen (wir berichteten bereits). Auch in der jüngsten Gemeinderatssitzung war das Thema. Bürgermeisterin Karina Ruf ( CSU) bedauerte, dass trotz aller Vermittlungsversuche keine übergangslose Versorgung durch einen Supermarkt in Gablingen gesichert werden konnte. Denn: Im Mai lag bereits eine Bauvoranfrage für den Neubau eines Lebensmittelvollsortimenter auf dem Grundstück neben dem derzeitigen Edeka-Markt auf dem Tisch.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen