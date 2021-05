Gablingen

Endspurt für schnelles Internet: Kommt der Glasfaserausbau in Gablingen?

Die Umfrage, wie viele Haushalte in Gablingen einen Ausbau des Glasfasernetzes wünschen, läuft noch bis zum Montag.

Von Gerald Lindner

Endspurt für Gablingen: Viele Bürgerinnen und Bürger haben sich bereits für einen Vertrag mit Deutsche Glasfaser oder M-net entschieden, doch noch ist das Ziel von 40 Prozent der Gablinger Haushalte nicht erreicht. So viele müssen einen Vertrag abschließen, dann bauen die beiden Unternehmen das Glasfasernetz für die Kunden kostenlos aus. In den kommenden Tagen entscheidet sich deshalb, ob Gablingen das schnelle Glasfasernetz bekommt. Die Nachfragebündelung endet am Montag 31. Mai.

