19.10.2019

Gärt es in Adelsried weiter?

Die Diskussion um die Biogasanlage in der Streitheimer Straße geht weiter. Anwohner fürchten Lärm und Gestank

Schon zum wiederholten Mal stand der Antrag des Anlagenbetreibers Reitmayer auf der Tagesordnung. Weil der Antragsteller jedoch die Vergaben der Gemeinde nicht akzeptieren möchte, hat die Gemeinde Adelsried einen Rechtsanwalt beauftragt, um ein Gutachten zu erstellen.

Darin wurde besonders auf das Thema Nachhaltigkeit hingewiesen: Die Biogasanlage sei ein „lebensfähiges Unternehmen“, heißt es da. Weitere Punkte waren: Zugriff auf nutzbare Produktionsflächen, langfristige Pacht- und Lieferverträge, Nachweis über eigene und gepachtete Produktionsflächen. Denn die Hälfte der Anlagenbefüllung muss aus eigener landwirtschaftlicher Erwirtschaftung kommen. Die Zulieferer müssen im Umkreis von 20 Kilometern ansässig sein. Zur Erntezeit wird auch mit deutlich mehr Lieferverkehr zu rechnen sein, was zu einer Belastung der Anwohner führen werde.

Ein vollständiges Gutachten bleibt noch abzuwarten, denn geht es um die Geruchsemissionen, wäre ohnehin ein weiteres Gutachten notwendig.

Streitpunkt ist unter anderem, ob schädliche Umwelteinflüsse von der Biogasanlage zu befürchten sind. Wie bereits in der Sitzung im Mai bekannt geworden ist, braucht die Biogasanlage bis Ende Oktober ein neues Endlager, um anfallende Reste über den Winter einzulagern. Nun haben die Inhaber der Anlage noch weitere Änderungen beantragt – unter anderem eine Erweiterung einer Pumpstation, einen neuen Foliengasspeicher und eine Geländeaufschüttung. Anwohner fürchten nun eine noch stärkere Lärm- und Geruchsbelästigung. Welche Stoffe zum Einsatz kommen, ist ebenfalls noch nicht zur Gänze geklärt. 1700 Tonnen Biomasse: Für sie wird es eine Lagermöglichkeit brauchen, vermutet Gemeinderat Herbert Kalkbrenner (FWG).

Ludwig Lenzgeiger (CSU) fordert in dieser Sache „mehr Rechtssicherheit“. Anton Rittel (FWG) sagt: „Der Bauantrag wurde nicht so ausgeführt, wie er ursprünglich gedacht war. Das Landratsamt solle hier einmal tätig werden und kontrollieren.“ Dritter Bürgermeister Stefan Kramer (FWG) hingegen sieht in der Sache jetzt mehr Klarheit, räumt jedoch ein, das Projekt nicht verhindern zu können. „Die Aufsichtsbehörde muss ihrer Arbeit nachkommen.“ Wolfgang Stegherr (SPD) verlangt einen Nachweis über Pachtflächen, auch mit Fotos. Das dürfte jedoch für den Planer nicht so einfach werden, sagt Karl Mayer (CSU), Zweiter Bürgermeister.

Neu in der Riege der Gemeinderäte ist Markus Huber. Bei der letzten Sitzung wurde der Listennachfolger der SPD vereidigt. Zweiter Bürgermeister Karl Mayer begrüßte das neue Mitglied des Gemeinderats und nahm den Amtseid ab. (kräm)

