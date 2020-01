vor 21 Min.

Gäste schlagen Kellner in Gersthofen krankenhausreif

Übermäßiger Alkoholkonsum führte in der Silvesternacht zu einer Prügelei in Gersthofen.

In der Silvesternacht kam es an vielen Orten zu Polizeieinsätzen und kleinen Bränden. Besonders wüst ging es in einem Hotelrestaurant in Gersthofen zu.

Besonders gravierend war an Silvester eine Prügelei in einem Hotel am Stadtrand von Gersthofen. Laut Polizei benahmen sich gegen 2 Uhr früh vier betrunkene Gäste im Restaurant so unflätig, dass sie vom Personal zum Gehen aufgefordert wurden. Dies ließen sich die Betrunkenen aber nicht gefallen und es kam zum Streit, der schließlich in eine Prügelei mündete. Danach mussten drei Hotelangestellte ärztlich behandelt werden, zwei davon in der Uniklinik. Weil bei dem Streit auch Stühle, Geschirr und Flaschen flogen, entstand ein Sachschaden von mindestens 500 Euro. Die Randalierer verließen das Hotel zunächst in unbekannter Richtung, sie wurden später aber von er Polizei aufgegriffen. Es folgen weitere Ermittlungen.

Im Taxi übergeben - Streit um die Rechnung

Im Streit endete gestern morgens um 6.30 Uhr eine Taxifahrt mit drei Fahrgästen zu einem Hotel im Norden von Gersthofen. Eine 37-jährige Frau musste sich im Taxi übergeben, wollte aber nur die Fahrtkosten bezahlen, nicht die Reinigung. Der Taxifahrer rief die Polizei. Die riet den beiden Parteien, die Frage auf dem zivilen Rechtsweg zu klären.

Ein Altkleidercontainer brannte in der Silvesternacht gegen 1 Uhr in der Flurstraße/Höhe Feldstraße aus unbekannter Ursache gänzlich aus, so dass ein Sachschaden von etwa 500 Euro entstand. Die Freiwillige Feuerwehr konnte den Brand löschen.

Auch in Stadtbergen wurde beim Schlaugraben vermutlich ein Altpapiercontainer in Brand gesteckt. Die Freiwillige Feuerwehr Stadtbergen rückte gegen 1 Uhr an.

Frau vom Feuerwerkskörper getroffen

Verletzt wurde kurz nach Mitternacht eine 36-jährige Frau in Welden durch ein Feuerwerksgeschoß. Eine ordnungsgemäß gekennzeichnete und verwendete Feuerwerksbatterie stürzte laut Polizei aufgrund der Eigenvibration um und beschoss die Frau, die im Familienkreis das neue Jahr feiern wollte. Sie erlitt leichte Verbrennungen und eine Wunde am Nasenrücken, diese mussten im Krankenhaus ärztlich versorgt werden.

