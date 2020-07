vor 17 Min.

Geänderte Badeordnung: Es dürfen mehr Besucher ins Freibad in Meitingen

Für das Freibad in Meitingen wurde die Badeordnung an die Pandemievorschriften angepasst. Es dürfen einige Besucher mehr kommen, sie müssen sich aber anmelden.

Im Südwesten des Ortsteils Langenreichen will das Unternehmen Creaton aus Wertingen über einen Zeitraum von voraussichtlich neun Jahren in einem Tagebau Ton für die Ziegelherstellung abbauen. Der Meitinger Gemeinderat begrüßt, dass dem vorgelegten Hauptbetriebsplan zufolge der Transport des Materials auf einem teilweise noch auszubauenden Weg nach Süden erfolgt, was eine kürzere Fahrzeit zur Folge hat. Nach der Schließung des Tagebaus soll die Fläche wieder landwirtschaftlich genutzt werden.

Nach dem einstimmigen Beschluss des Gemeinderats darf nun auch die Gemeindehalle Meitingen als Trauungsort genutzt werden. Im Zuge der Lockerungen der Corona-Beschränkungen sind inzwischen auch wieder etwas größere Hochzeitsgesellschaften zugelassen, dabei sind aber weiterhin die Abstandsgebote zu beachten. Die Gemeindehalle bietet dafür mehr Platz als der Trausaal im Rathaus sowie der Bürgersaal.

Bürgermeister setzte vorab die neue Haus- und Badeordnung in Kraft

Um den Start des Betriebs im Meitinger Freibad zu ermöglichen, hatte Bürgermeister Michael Higl eine an die Pandemiebedingungen angepasste Haus- und Badeordnung in Kraft gesetzt. Diese Entscheidung wurde vom Gemeinderat nun bestätigt. Es ist jeweils von 10 bis 13 Uhr und von 15 bis 18 Uhr geöffnet. Nach den Erfahrungen der ersten Wochen wird die Zahl der möglichen Besucher von 300 auf 400 erhöht. Es ist vorher eine Anmeldung über die Webseite der Gemeinde notwendig: www.meitingen.de/sunsplash-freibad-meitingen.

Vor der endgültigen Entscheidung über den Bau einer stationären Schlammentwässerung in der Kläranlage Ostendorf wird ein Testbetrieb sowohl mit einer Zentrifugen- als auch einer Schneckenanlage durchgeführt. (gol)

Lesen Sie dazu auch:

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen folgen