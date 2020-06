vor 17 Min.

Gefährliche Relikte: Metallangler findet alte Patronen

Mit einem Magneten hat ein Angler in Langweid gefährliche Gegenstände gefunden. Es handelt sich um alte Patronen und Geschossspitzen.

Was heute noch in unseren Gewässern zu finden ist: Gegen 22.30 Uhr am Samstag wurde ein 37-Jähriger von der Polizei an der Lechkanalbrücke in Langweid kontrolliert. Der Hobby-Magnet-Fischer zeigte seine aktuellen Funde, im Besonderen waren das korrodierte Patronen, Geschossspitzen und weiterer Metallschrott.

Er übergab die unbrauchbare Munition der Polizei und unterzeichnete eine Verzichtserklärung. (jah)

