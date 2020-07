00:32 Uhr

Gefängnisgedichte kommen ins Meitinger Kino

Das Großereignis vor einem Jahr wurde verfilmt. Am Sonntag ist der Streifen von Josef Gogl zu sehen

Am kommenden Sonntag steht vor etwas ungewöhnlicher Kulisse eine zweite Uraufführung der Gefängnisgedichte von Dr. Max Josef Metzger an – und zwar im Cineplex-Kino. Das Kino hat am Donnerstag die Corona bedingte Schließung beendet und empfängt seine Gäste nun wieder.

Am kommenden Sonntag, 26. Juli, um 11 Uhr wird eben dort die Uraufführung der Metzger’schen Gefängnisgedichte wiederholt. Im November vergangenen Jahres lauschten bereits 800 Zuhörer der Vertonung der „Gefängnisgedichte“ von Dr. Max Josef Metzger.

Ein Teil der Gäste fand in der katholischen St.-Wolfgang-Kirche einen Platz; andere sahen die Uraufführung per Videoübertragung in der evangelischen St.-Johannes-Kirche. Eines jedoch einte sie alle: Die Faszination dafür, welches Arrangement der amerikanisch-irische Komponist, Dr. Cormac O’Duffy, für die Gefängnisgedichte gewählt hat und wie der Una-Sancta-Chor dieses umsetzte.

Josef Gogl, der schon zahlreiche Meitinger Ereignisse in bewegten Bildern festgehalten hat, präsentiert nun nach der Zwangspause der Kinowelt am Sonntag seinen Film über dieses kulturelle Großereignis. Er zeigt neben der Aufzeichnung der Uraufführung auch Einblicke in die Probenarbeit des Una-Sancta-Chores sowie ein Interview mit dem Komponisten. (AZ)

Karten für den Film von Josef Gogl können zum Preis von 8 Euro auf der Website des Kinos gebucht werden telefonisch 08271-2653.

