Geiselnahme in Diedorf: So erlebten Anwohner den Großeinsatz

In Anhausen bei Diedorf hatte ein 23-Jähriger am Samstagabend fünf Geiseln in seiner Gewalt. Die Polizei schritt ein, niemand wurde verletzt. Anwohner schildern, wie sie den Einsatz erlebt haben.

Im Diedorfer Ortsteil Anhausen hat ein 23 Jahre alter Mann am Samstagabend fünf Menschen als Geiseln genommen, zwei von ihnen konnten nach einiger Zeit aus dem Haus fliehen. Am späten Abend konnte die Polizei auch die anderen drei befreien. Es gab keine Verletzten.

Der große Polizeieinsatz hat in Anhausen und in Diedorf für Aufsehen gesorgt. Die Polizei war im Garten des Anwesens in Anhofen, hat von dort aus einen Teil des Einsatzes geplant und gleichzeitig auch die Bewohner der umliegenden Häuser geschützt. "Sie haben uns gesagt, dass wir das Haus nicht verlassen sollten", so ein Anwohner aus der unmittelbaren Umgebung des Hauses im Elsternweg in Anhausen.

Geiselnahme in Anhausen: 150 Polizisten im Einsatz im Garten des Geiselnehmers

Der Nachbar spricht davon, mit welcher Professionalität und Ruhe der Einsatz abgelaufen sei. Die Ruhe im Ort, die ist auch anderen Anhausern in der Nacht aufgefallen. "Wir waren auf einer Feier in einem anderen Teil von Anhausen", erzählt ein anderer Bewohner auf seinem Weg zum sonntäglichen Gottesdienst. Da hätte man gar nichts mitbekommen. Als er wieder zu Hause war, ist ihm aber aufgefallen, dass weniger Autos als üblich durch die Straßen fuhren. Tatsächlich hatten die Polizei den gesamten Elsternweg abgesperrt.

Eine Anwohnerin aus der benachbarten Herlesstraße sagt, dass Beamte in zivil ihr den Weg gewiesen hätten, als sie gegen 22 Uhr ihre Tochter abholen wollte. Nicht von den Beamten, sondern über soziale Netzwerke habe sie überhaupt erst erfahren, was sich in der Nachbarschaft abspielte. "Es handelt sich ja wohl um einen Familienstreit. Und das ist ja fast schon wieder beruhigend, dass es kein Überfall war", meint sie.

Täter stammt laut Polizei aus dem Anwesen in Anhausen

Der Täter stammt nach Angaben der Polizei aus Anhausen und lebt in dem Haus, in dem die Geiselnahme stattgefunden hat. Er ist demnach mit allen Opfern verwandt oder bekannt. Der Mann war nach bisherigen Erkenntnissen mit einem Messer bewaffnet. Über das Motiv konnte die Polizei noch keine Angaben machen. Nach Informationen unserer Redaktion waren unter den Festgehaltenen die Mutter und die Freundin des Geiselnehmers. Der Mann und die Opfer waren noch in der Nacht von der Polizei vernommen worden.

Ein Großeinsatz der Polizei ist in Diedorf im Einsatz. Bild: Marcus Merk

Der erste Notruf ging bereits gegen 18.10 Uhr in der Einsatzzentrale ein, laut Polizei kam er aus dem Haus, in dem die Geiselnahme stattgefunden hat. An einem Supermarkt in Diedorf hatten sich daraufhin rund 150 Einsatzkräfte der Polizei und des Roten Kreuzes versammelt. Unter ihnen waren auch Mitglieder von Sondereinsatzkommandos aus München. Es wurden Stühle, Tische und Verpflegung aufgebaut.

Schwer bewaffnete Einsatzkräfte waren vor Ort in Anhausen

Im Gegensatz zu dem hektischen Treiben auf dem Supermarktparkplatz war es am Tatort, einem Privathaus in einem Wohngebiet, gespenstisch ruhig, bis gegen 23.15 Uhr ein lauter Knall die Stille zerriss. Schwer bewaffnete Spezialeinsatzkräfte stürmten das Haus. Es waren laute Rufe zu hören, ein Krankenwagen fuhr mit Blaulicht vor.

Polizeieinsatz Aldi Diedorf ///////// / Geiselname Anhausen // Bild: Marcus Merk

Nur wenige Minuten später räumten die Einsatzkräfte ihre Ausrüstung zusammen, der Einsatz wurde erfolgreich beendet. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen, die Spurensicherung untersuchte noch in der Nacht das Haus.

11 Bilder Großeinsatz der Polizei bei Geiselnahme in Diedorf Bild: Marcus Merk

