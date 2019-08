vor 2 Min.

Geld für Kitas in Steppach und Gersthofen

Bayerische Staatsregierung will Förderprogramm verlängern

„Das 4. Sonderinvestitionsprogramm (SIP) zur weiteren Entwicklung der Kinderbetreuung ist ein voller Erfolg. Bisher konnten über 920 Millionen Euro Fördergelder an die Kommunen ausgereicht werden, über 220 Millionen davon aus reinen Landesmitteln“, erklärt der CSU-Landtagsabgeordnete Johannes Hintersberger. „Nun hat die bayerische Staatsregierung angekündigt, die Antragsfrist für das 4. SIP über den 31. August hinaus zu verlängern und mit Landesmitteln weiter auszubauen, da die Bundesmittel inzwischen ausgeschöpft sind. „Auch unsere Region profitiert erheblich vom 4. SIP. Für die Neubauten der Kindertageseinrichtungen in Steppach und der Oskar-von-Miller-Straße erhält die Stadt Neusäß 1,275 Millionen Euro. Der Neubau einer Kindertageseinrichtung am Ballonstartplatz in Gersthofen werde mit 915000 Euro gefördert, infomiert Hintersberger. (AL)

Themen Folgen