vor 17 Min.

Gemeinde Horgau spricht sich für ein Tempolimit auf der A8 aus

Plus Einem Antrag auf Geschwindigkeitsbeschränkung auf der Autobahn A8 haben sich die Gemeinderäte angeschlossen. Außerdem beschäftigen sie sich mit 30 neuen Bauplätzen.

Von Michaela Krämer

Der Bebauungsplan für das Neubaugebiet Auerbach, Streitheimer Straße Nord stand erneut auf der Tagesordnung des Gemeinderates in Horgau. Insgesamt umfasst das Gebiet in Auerbach 30 Baugrundstücke mit 26 Einfamilienhäusern und vier Doppelhaushälften. Die Anbindung zum Baugebiet erfolgt über die Streitheimer Straße, die innere Erschließung über den verkehrsberuhigten Bereich in einem Ringstraßensystem (ohne Gehweg). Der landwirtschaftliche Verkehr soll nach außen verlegt werden, sodass auch noch zusätzliche Grundstücke möglich wären.

Die Grundstücksgrößen umfassen bei einem Einfamilienhaus 500 Quadratmeter, bei einem Doppelhaus sind es 300 Quadratmeter, um bei einer eventuellen Teilung des Grundstücks zu vermeiden, dass dort Einfamilienhäuser errichtet werden. Die Anzahl der Wohnungen ist auf jeweils zwei Wohnungen begrenzt.

Grundstücksgrößen im Horgauer Neubaugebiet umfassen bei Einfamilienhaus 500 Quadratmeter

Keine Zustimmung gab es für den Vorschlag vom Zweiten Bürgermeister Johann Ohnesorg (BV), die Farbe der Dacheindeckung frei zu wählen. Hier wählten die Räte die klassische Variante, wie auch von den Ingenieuren vorgeschlagen – ziegelrot bis rotbraun und grau bis anthrazit. Bei den Garagen gilt die Garagen- und Stellplatzsatzung der Gemeinde. Sie sind nur innerhalb der Baugrenzen zulässig und mit Flachdach oder in Form des Haupthauses umzusetzen. Die Müllbehälter sind einzuhausen oder einzugrünen. Andere Formen als Satteldächer wurden von den Räten nicht gewünscht.

Schwierig wurde es bei der Festlegung der Fassadengestaltung. Ausgeschlossen werden vor allem dunkle Fassadenfarben wie schwarz, dunkelbraun, dunkelgrau und anthrazit. Auch grell leuchtende und reflektierende Farben werden abgelehnt.

Einbau von Querungshilfen in Auerbach West und Ost

Einen Einbau von Querungshilfen in Auerbach West und Ost sehen die Räte problematisch. 120.000 Euro kämen allein auf die Gemeinde Horgau zu, weil sich Land und Bund nicht an den Kosten beteiligen werden. Ein ernüchternder Stand, so Bürgermeister Thomas Hafner im Hinblick auf den Haushalt 2020. Angesichts dieser Summe mussten die Gemeinderäte nicht lange überlegen: Sie stimmten nicht zu. Stattdessen wäre eine Anbringung einer Verkehrsinsel denkbar oder auch eine stationäre Blitzer-Anlage. Hafner wird diese Möglichkeit, ein solches Gerät an der Gefahrenstelle aufzustellen, abklären.

Der Bau eines Kreisverkehrs an der Straßenkreuzung Staatsstraße 2510 und der Kreisstraße A5 könne, wenn das staatliche Bauamt zustimmt, erfolgen. Unterstützung für dieses Vorhaben bekommt die Gemeinde vom Landrat. „Die jetzige Ampelanlage kostet ja auch Geld“, so der Rathauschef.

Geschwindigkeitsbeschränkung auf der Autobahn A8

Dem Antrag auf Geschwindigkeitsbeschränkung auf der Autobahn A8 haben sich die Gemeinderäte angeschlossen, auch wenn Bürgermeister Thomas Hafner bei 120 km/h den Charakter einer Autobahn nicht mehr erkennen kann. Sinnvoller erscheint ihm hingegen die Anbringung einer Telematik. Günter Steer (Bündnis Umwelt) sieht bei Tempo 120 ein wesentlich angenehmeres Fahren. „Es ist unbedingt nötig, dass wir uns der Initiative von Familie Kohler anschließen.“ Auch Johannes Holland ist der Meinung, dass die meisten Unfälle einer zu hohen Geschwindigkeit geschuldet sind.

Das könnte Sie auch interessieren:

Themen folgen