19.07.2019

Gemeindereferentin wirkte wie eine barmherzige Samariterin

Bei einem Dankgottesdienst in der Pfarrkirche Maria Immaculata in Zusmarshausen verabschiedete Pfarrer Saji Chalil, Leiter der Pfarreiengemeinschaft Zusmarshausen, die Gemeindereferentin Eva Bröll. Der Geistliche stellte in seiner Ansprache viele Gemeinsamkeiten zwischen seiner langjährigen und treuen Mitarbeiterin Eva Bröll und dem im Evangelium beschriebenen guten Samariter fest. Der Chor Some Sing gestaltete den Gottesdienst mit Eva Brölls Lieblingsliedern. Mit dem Überraschungsmusikstück „My Way“ sorgte Fabian Keppeler an der Orgel für sichtbare Rührung bei Eva Bröll.

Auch die beim anschließenden Sektempfang im Haus Hildegundis gesprochenen Gruß- und Dankesworte von Bürgermeister Bernhard Uhl, vom evangelischen Pfarrer Hagen Faust, Pfarrgemeinderatsvorsitzendem Thomas Schneller und Gesamtkirchenpfleger Rudolf Demharter würdigten die Verdienste von Eva Bröll. Pfarrsekretärin Antonie Keppeler würdigte bei der Übergabe eines Geschenks die vergangenen 14 Jahre, die enge Verbundenheit und die Zusammenarbeit. Eva Bröll selbst dankte ihren Wegbegleitern in den sechs Pfarreien. Ihr besonderer Dank galt dem Pfarrbüroteam und Pfarrer Pater Saji. (AL)

