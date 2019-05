00:32 Uhr

Gemeinsam für den Klimaschutz

Bei der Unterzeichnung der Kommunalen Klimapartnerschaft in Münster: (von links) Joel Kibiwoo Koima, Charles Murage, Wilson Kandie, Dave Yator, Jessica Bayer (Servicestelle Kommunen in der Einen Welt), Joshua Kandie, Gersthofens Bürgermeister Michael Wörle, Organisatorin Christiane Biesinger, Markus Tittel und Stanislaw Kaminski.

Gersthofen und die Region Baringo in Kenia arbeiten zusammen. Zunächst geht es um eine gute Wasserversorgung

Von Gerald Lindner

Seit vielen Jahren pflegt die Stadt Gersthofen mit der Region Baringo County in Kenia eine Partnerschaft. Im vergangenen Jahr wurde eine offizielle Freundschaftserklärung unterzeichnet. Gemeinsam mit dem Verein Pro Kapsogo wurden schon wiederholt Hilfsgüter, Feuerwehrautos und die komplette Klassenzimmerausstattung der alten Gersthofer Mittelschule nach Afrika gebracht. Nun geht die Partnerschaft auf eine neue Ebene: Gersthofen und Baringo erarbeiten zusammen ein Projekt, da nachhaltigen Wasserschutz in Afrika bewirken soll.

Die Stadt Gersthofen ist die einzige Kommune in Bayern in dem Projekt „Kommunale Klimapartnerschaft“. Bundesweit nehmen elf Kommunen teil. Der Grundgedanke dieses für die nächsten zwei Jahre angesetzten Projekts ist eine fachliche Zusammenarbeit deutscher Städte mit Kommunen im globalen Süden. Letztere sollen in den Bereichen Klimaschutz und Klimaanpassung gestärkt werden. Betreut wird diese Initiative von der „Servicestelle Kommunen in der einen Welt“. Andere deutsche Kommunen erarbeiten auch Projekte mit Städten in Lateinamerika und Asien.

Nun war eine Delegation aus Baringo zu Gast in Gersthofen. „Wir haben in einem Workshop erst einmal erörtert, in welchen Bereichen Bedarf besteht und sind dabei auf Trinkwassergewinnung und Abwasserverarbeitung gestoßen“, erklärt Bürgermeister Michael Wörle. Gemeinsame Aktivitäten stehen dabei im Vordergrund. Nicht die Versorgung der Menschen in Baringo mit Geld oder Sachmitteln, sondern ein fachlicher und interkultureller Austausch ist vorgesehen. „Akteure aus beiden Kommunen sind gleichermaßen für das Gelingen der Partnerschaft und die gemeinsame Umsetzung von Projekten verantwortlich“, betont Wörle.

In den zwei Jahren soll ein Handlungsfaden mit Projekten, die dann realisiert werden sollen. Ein einzelnes Projekt kann bis zu 500000 Euro kosten – und es kann bis zu 90 Prozent vom Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung bezuschusst werden. Klaus Schwenk vom Verein Pro Kapsogo, der gemeinsam mit dem kenianischen Politiker Joshua Kandi mit im Boot ist, betont: „Wir wollen die Menschen in Kenia ausbilden, dass sie zum Beispiel selbst Wasserleitungen nach modernem Standard bauen und auch instand halten können.“

Zwei Hauptthemen beschäftigen die Teilnehmer an dem Treffen in Gersthofen: Zum einen die Wassergewinnung, also das Bohren von Brunnen und das Sammeln von Regenwasser. Zum anderen geht es um die Verteilung des Wassers – zunächst überwiegend über Tankfahrzeuge, aber auf lange Sicht über ein Wasserleitungsnetz.

Das sei extrem wichtig, betont Joshua Kandi: „Obwohl unsere Region Kabarnet relativ hoch liegt, hat es bei uns noch nie so spät Regenwetter gegeben, Extremwetterlagen nehmen zu.“ Einen Teil dazu haben Gersthofer Geschäftsleute rund um den Unternehmer Heinz Rehberger schon beigetragen, in dem sie große Wassertanks gestiftet haben, in denen das Regenwasser aufgefangen werden kann.

In Zusammenarbeit mit der Kreishandwerkerschaft und der Innung für Spengler-, Sanitär, Heizungs- und Klimatechnik Augsburg wurden Regenrinnen gefertigt und Berufsschullehrer vor Ort in Kenia gezielt auf Projekte wie den Bau von Wasserleitungen, Dachrinnen und Mauerbau geschult. Auch Markus Tittel, Fachkraft für Abwassertechnik bei der Stadt Gersthofen, hat bereits in Kenia unterrichtet.

Dass das Gersthofer Engagement nur ein kleiner Tropfen auf den heißen Stein ist, ist den Beteiligten bewusst. „Wir wollen die Fluchtursachen vor Ort bekämpfen – das können wir nur im Kleinen tun – aber immerhin tun wir was“, betont Michael Wörle.

