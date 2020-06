11:00 Uhr

Gerechtigkeit zwischen Geschlechtern: Aus Landrat soll Landrät*in werden

Insgesamt 70 Kreisräte sitzen im Augsburger Kreistag, der in Zeiten der Corona-Pandemie zuletzt in Neusäß tagte. Frauen sind in dem Gremium in der Minderzahl.

Plus Die Geschäftsordnung des Augsburger Kreistags unterschlägt die Frauen. Nun ist eine Änderung in Sicht. Doch es gibt praktische Probleme.

Von Christoph Frey

Für die Mehrheit der Wählerinnen und Wähler war die Sache bislang immer klar: Wo Landrat drauf steht, ist auch ein Landrat drin und so war der Chef im Augsburger Landratsamt seit 1948 immer ein Mann. Auch ansonsten scheint die Landkreispolitik eher Männersache: Im aktuellen Kreistag sitzen 47 Kreisräte und 23 Kreisrätinnen. Doch nicht nur zahlenmäßig sind die Damen dort im Hintertreffen. In der bisherigen Geschäftsordnung des Kreistages werden sie komplett unterschlagen – sprachlich gesehen: Wenn dort von Kreisräten die Rede ist, sind die Damen mitgemeint.

Damit muss es nun vorbei sein, finden die Grünen. Die Geschlechter – seit Ende vergangenen Jahres sind es in Deutschland per Gesetz drei – müssten in der Geschäftsordnung des höchsten demokratischen Gremiums im Landkreis sichtbar werden. Die Grünen-Fraktionschefin Silvia Daßler begründete den Vorstoß so: „Sprache bildet Bewusstsein.“ In diesem sollten auch die Kommunalpolitikerinnen aus dem Landkreis verankert werden.

Diese Bezeichnungen sind im Augsburger Kreistag im Gespräch

Und so sollen nach den Vorstellungen der Grünen aus Kreisräten mithilfe des sogenannten Gender-sterns Kreisrät*innen werden, und auch der Landrat bekommt einen hoch gestellten Asterisken, wie das Sternchen typografisch korrekt heißt, verpasst. Fertig ist der/die/das Landrät*in.

Vertreter der anderen Fraktionen im Kreisausschuss hatten im Grundsatz nichts gegen den Vorstoß der Grünen, sorgten sich aber um die praktische Umsetzung. „Die Lesbarkeit sollte im Vordergrund stehen“, sagte Melanie Schappin (Fraktionschefin FW) und schlug vor, die Damen doch als „Fußnoten“ in die Geschäftsordnung einzufügen, was wiederum Daßler „fast rebellisch werden ließ“. Ihr Gegenvorschlag: Genauso gut könne die männliche Bezeichnung in der Fußnote landen. Was wohl hieße: Der Landrat stünde dann ganz unten.

Möglicherweise finden aber Mitarbeiter des Augsburger Landratsamtes in der Geschäftsordnung des Kreistags noch einen anderen Platz für ihren Chef. Ihnen wurde nämlich auf Vorschlag von Harald Güller (SPD) die Aufgabe übertragen, geschlechtsneutrale Formulierungen zu finden und in die Geschäftsordnung einzubauen, über die dann der Kreistag entscheiden kann. Weitere Debatten sind also möglich.

Martin Sailer (CSU) ist amtierender Landrat im Kreis Augsburg. Bild: Sailer

Landrat Martin Sailer wehrt sich gegen einen Ältestenrat

Vielleicht werden Kreisrät*in und Landrät*in auch zum Fall für die Runde des Fraktionsvorsitzenden. Dort pflegt Landrat Martin Sailer (CSU) bislang in vertraulichem Rahmen heikle Fragen vorzubesprechen. Die Grünen-Fraktion, inzwischen zweitstärkste Kraft im Augsburger Kreistag, würde diese informellen Treffen gerne durch einen Ältestenrat ersetzen, dessen Zusammensetzung feststeht und über dessen Beratungen Protokoll geführt wird. Diese Neuerung sei ein Beitrag zu mehr Transparenz, so der stellvertretende Grünen-Fraktionschef Alexander Kolb.

Ob es den Ältestenrat in dieser Form tatsächlich geben wird, ist noch offen. In seiner Sitzung am Montag vertagte der Kreisausschuss eine Entscheidung. In der Debatte machte Landrat Sailer deutlich, dass er von einem Ältestenrat für den Kreistag wenig hält. „Da werde ich nicht zustimmen.“ Er habe den zwanglosen Austausch im Kreise der Fraktionsvorsitzenden bislang als „sehr wohltuend“ empfunden, weil man sich dort vertraulich unterhalten habe. Komme der Ältestenrat, werde er die Runde der Fraktionschefs nicht mehr einberufen, kündigte Sailer an. Das habe Folgen: „Dann werden bestimmte Infos nicht mehr transportiert.“

Lesen Sie dazu auch unseren Kommentar: Nur ein kleines Zeichen für mehr Geschlechter-Gerechtigkeit

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen folgen