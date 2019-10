11:57 Uhr

Gersthofen: 12.000 Haushalte bekommen gechlortes Wasser

Mit einem Chlormessgerät wird die Konzentration der Chemikalie gemessen. Dieses Bild entstand in Dinkelscherben.

Ab übernächster Woche wird das Trinkwassernetz in Gersthofen chemisch desinfiziert. Das Abkochgebot bleibt nach Keimfunden bestehen.

Von Christoph Frey

Am 28. Oktober wird damit begonnen, das Trinkwasser in Gersthofen zu chloren. Das hat das Gesundheitsamt nach Informationen unserer Zeitung angeordnet. Eine entsprechende Mitteilung an die Öffentlichkeit wird noch im Laufe des heutigen Freitag erwartet. Der Gersthofer Bürgermeister Michael Wörle wurde vorab telefonisch von Landrat Martin Sailer informiert.

Ende August wurden im Gersthofer Trinkwasser coliforme Keime festgestellt, deren Quelle bis heute unklar ist. Seitdem muss soll das Wasser vor dem Verzehr abgekocht werden. Zusätzlich werden im Stadtgebiet an 48 Stellen regelmäßig Proben entnommen und von einem unabhängigen Labor geprüft. Es stellte zuletzt am 13. Oktober Keime fest.

Mithilfe der sogenannten Sicherheitschlorung soll das Wasser desinfiziert werden. Mit ihrem Start ist zum Beginn der übernächsten Woche zu rechnen. Auch danach wird das Abkochgebot weiter gelten, weil zunächst im gesamten Trinkwassernetz, an dem 12000 Haushalte und zahlreiche Betriebe mit tausenden Beschäftigten hängen, ein stabile Chlorkonzentration erreicht werden muss.

Chlorwerte müssen stabil sein

Das kann mehrere Tage dauern, wie die Erfahrungen aus Dinkelscherben und Diedorf zeigen, wo das Wasser schon seit Monaten mit Chlor versetzt wird. Erfahrungen mit einem Trinkwassernetz von der Größe Gersthofen hat man bisher im Landkreis nicht.

Die Chlorwerte im Wasser gelten nach Expertenangaben als gesundheitlich unbedenklich. Allerdings hat es bislang in allen Orten Beschwerden über Geruch und Geschmack sowie vereinzelt Berichte über allergische Reaktionen gegeben.

Deutliche Mängel im Wassernetz

Wie lange die Chlorung in Gersthofen anhalten wird, ist derzeit schwer abzusehen. Sollte sie so lange angeordnet werden, wie die Sanierung der Gersthofer Wassernetzes in Anspruch nimmt, dann kann sich über mehrere Monate hinziehen. Gutachten im Auftrag der Stadt hat der Wasserversorgung der reichsten Stadt im Raum AugsburgMängel bescheinigt.

Die Stadt Gersthofen ist nach eigenen Angaben bereits dabei, diese abzuarbeiten.

Eine extra eingerichtete Servicehotline Wasser ist weiterhin 24 Stunden täglich unter der Rufnummer 0821/2491 333 erreichbar. Am kommenden Mittwoch, 23. Oktober, sollen alle Haushalte mit Handzetteln informiert werden. Diesen soll auch eine Liste mit den wichtigsten Fragen und Antworten beiliegen.

