46-Jährige übersieht in Gersthofen entgegenkommendes Auto

Nicht aufgepasst hat eine 46-jährige Autofahrerin am Donnerstag in Gersthofen. Die Frau übersah beim Abbiegen ein entgegenkommendes Auto.

Gegen 17.45 Uhr wollte die 46-Jährige von der Ortsverbindungsstraße Augsburg-Hirblingen nach links in die Auffahrt der A8 in Richtung Stuttgart einbiegen. Dabei übersah sie den Wagen einer 31-jährigen Frau, die ihr auf der Gegenspur in Richtung Augsburg entgegenkam. Bei der Kollision beider Fahrzeuge entstand laut Polizei ein Gesamtschaden von rund 5000 Euro. (thia)