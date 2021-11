Gersthofen

54 Bläser begeistern Gersthofer Zuhörer mit Opernklängen in der Stadthalle

Plus Zwei Dirigenten, ein Spitzenorchester: Die Süddeutsche Bläserphilharmonie zeigte, welche Vielfalt Blasmusik bietet. Was den Zuhörern in Gersthofen geboten wurde.

Von Diana Zapf-Deniz

"Die Macht des Schicksals" lag am Samstagabend in den Händen des Dirigenten Philipp Kufner. Zumindest während der Ouvertüre zu Giuseppe Verdis Oper "La forza del destino". Denn damit eröffnete Kufner das Konzert mit der Süddeutschen Bläserphilharmonie in der Stadthalle Gersthofen. Warum das Publikum nicht allein bei diesem Stück Grund zur Begeisterung hatte.

