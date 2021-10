Gersthofen

Als der Gersthofer Festplatz vor 40 Jahren schon einmal umzog

Luftballonstarts bei der Gersthofer Kirchweih am alten Festplatz an der Schubertstraße wie hier im Jahr 2019 sind Vergangenheit. Hier entsteht das neue Paul-Klee-Gymnasium.

Plus Als die Gersthofer Kirchweih vor 40 Jahren das erste Mal den Ort wechselte, mussten sich die Bürger erst einmal daran gewöhnen. Nun steht wieder ein Umzug an.

Von Gerald Lindner und Karl-Heinz Wagner

Schon zum zweiten Mal muss in diesem Jahr die Gersthofer Kirchweih ausfallen. Grund ist die Corona-Pandemie. Doch diesmal sorgt ein Herbstfest auf dem Rathausplatz und im Stadtpark wenigstens für einen kleinen Ersatz. Dass die Buden und Fahrgeschäfte nicht mehr an der Schubertstraße aufgebaut werden konnten, hat einen simplen Grund: Denn dort baut der Landkreis das neue Paul-Klee-Gymnasium. Vor 40 Jahren musste die Kirchweih aus der Stadtmitte an die Schubertstraße wandern. Dafür gab's ebenfalls wichtige Argumente - und Widerstand einiger Bürger dagegen.

