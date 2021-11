Gersthofen

vor 48 Min.

Alter Gersthofer Stadthallenvorhang wird zu Rucksäcken verarbeitet

Plus 26 Jahre lang hob und senkte sich der Vorhang in der Stadthalle Gersthofen. Nun wurde er ersetzt. Das heißt aber nicht, dass für ihn jetzt alles vorbei ist.

Von Gerald Lindner

Im Zuge des Lockdowns wurde an der Modernisierung der Gersthofer Stadthalle gearbeitet. So wurde eine moderne Bestuhlung angeschafft. Statt Grün herrscht jetzt im Zuschauerraum auf den Sitzen ein dunkler Anthrazitton vor. Doch das ist nicht das Einzige, was erneuert wurde.

