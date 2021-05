Gersthofen

12:30 Uhr

Der 54. Gersthofer Silvesterlauf soll 2021 wieder starten

Plus Nach einem Jahr Pause soll der Gersthofer Silvesterlauf am letzten Tag diesen Jahres wieder stattfinden. Anmeldungen für die Veranstaltung sind ab Samstag möglich.

Von Oliver Reiser

Im Gegensatz zum Münchner Oktoberfest oder der Kulturina, die bereits abgesagt sind, soll nach einem Jahr Pause am letzten Tag des Jahres 2021 wieder der Startschuss zum Gersthofer Silvesterlauf fallen. Im vergangenen Jahr wurde die Traditionsveranstaltung erstmals in ihrer langen Geschichte abgesagt. Beim TSV Gersthofen setzt man darauf, dass sich die Covid-19-Pandemie bis zum Jahresende durch die Impfungen unter Kontrolle bringen lässt und das öffentliche Leben mehr und mehr zurückkehrt. "Deshalb haben wir auch AstraZeneca, Johnson, Biontech und Moderna mit in unser Organisationsteam aufgenommen", sagt Manfred Lamprecht mit einem Augenzwinkern. Der langjährige Spielleiter der Kol-La-Faschingssitzungen hat am 1. Januar nicht nur das Präsidentenamt von Hinrich Habenicht übernommen, sondern auch die Organisationsleitung des Silvesterlaufs. "Habenicht wird uns weiterhin mit Rat und Tat zur Seite stehen", so Lamprecht.

Themen folgen