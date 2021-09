Die CSU in Gersthofen bekommt prominenten Besuch

Plus Beim Ortsverband gibt es neue Gesichter im Vorstand. Gesundheitsminister Klaus Holetschek stimmt auf die Wahl ein und teilt gegen eine andere Partei aus.

Daran, dass gerade Wahlkampf-Endspurt ist, ließ Hansjörg Durz am Donnerstag im Strasser in Gersthofen keinen Zweifel. "Wir können und müssen noch kämpfen", appellierte der Bundestagsabgeordnete bei der Versammlung des Gersthofer CSU-Ortsverbandes angesichts der schlechten Umfragewerte der Union. Viele Briefwahlunterlagen seien noch nicht verschickt, noch sei Zeit, die Menschen zu überzeugen. Dafür nannte er ein lokales Beispiel: "Gersthofen hatte mal einen Gammelbahnhof. Gersthofen hat mittlerweile einen vorbildlichen Bahnhof." Das sei auch der Hilfe von Land und Bund und damit der Union zu verdanken.