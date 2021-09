Die Lechwerke mähen wieder die Wiesen entlang des Lechs

Mähtrupps der Lechwerke sind im Herbst am Lech unterwegs. Es geht dabei auch um Naturschutz.

Als Betreiber von drei Wasserkraftwerken am Lechkanal und vier Kraftwerken am unteren Lech ist LEW Wasserkraft für den Unterhalt an rund 35 Flusskilometern zwischen Gersthofen und Feldheim zuständig. Dazu gehört auch das regelmäßige Mähen entlang der Dämme und Deiche. Im Bereich der Staustufen wird deshalb auf der Landseite zweimal im Jahr gemäht – im Sommer und Herbst. Im Herbst mäht LEW Wasserkraft zusätzlich zur Dammkrone und der Landseite auch die Blühstreifen und die Wasserseite der Dämme.

Bei den Mäharbeiten spielt auch der Naturschutz eine wichtige Rolle, denn mit der Maßnahme trägt LEW Wasserkraft zum Erhalt wertvoller Lebensräume bei. Dabei handelt es sich um sogenannte Extensivwiesen, zu denen in Teilen auch die ökologisch wertvollen Halbtrockenrasen gehören. Diese besonders nährstoffarmen und trockenen Wiesen zeichnen sich durch ihre große Artenvielfalt aus. Nach dem Mähen wird das Mähgut abgerecht, wodurch die Halbtrockenrasen erhalten bleiben.

Die Mäharbeiten am Lech werden von zwei Teams durchgeführt. Das Team am Lechkanal beginnt in diesen Tagen bei Gersthofen. Das Team am unteren Lech startet Mitte Oktober im Stauraum Ellgau. Die Arbeiten dauern mehrere Wochen.

Beeinträchtigungen für Spaziergänger und Fahrradfahrer entstehen während der Mäharbeiten nicht. Die dammbegleitenden Wege müssen nicht gesperrt werden.

Im Herbst und Winter geht es dann um die Gehölze entlang des Flusses. Dabei werden gezielt Bäume und Sträucher zurückgeschnitten, die die Sicherheit der Wege und Wasserkraftanlagen gefährden. Zudem würden die vielerorts ökologisch wertvollen Wiesen entlang der Flüsse ohne die regelmäßige Pflege mit der Zeit zuwachsen. (AZ)