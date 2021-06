Die Tore von "Josch" Klemm brachten den TSV Gersthofen nach oben

Josef "Josch" Klemm war maßgeblich an den großen Erfolgen der Gersthofer Fußballer zu Beginn der 60er-Jahre beteiligt. Nun ist er nach langer Krankheit verstorben.

Fällt in Gersthofer Fußballkreisen der Name Klemm, dann erinnern sich die Nostalgiker zugleich an eine außergewöhnliche Glanzzeit in der nunmehr 95-jährigen TSV-Fußballgeschichte. Josef Klemm, genannt "Josch", gilt bislang als einer der herausragendsten und besten Fußballer aus dem eigenen Nachwuchs im Schwarz-Gelben Trikot. Viele seiner zahlreichen Tore waren für eine ruhmreiche Ära und gemeinsame Erfolge, wie beispielsweise der Aufstieg in die 1. Amateurliga im Jahr 1957, spielentscheidend. Nach längerer Krankheit ist Josef Klemm nunmehr im Alter von 85 Jahren verstorben.

Klemm verwandelt Elfmeter vor 3000 Zuschauern im Entscheidungsspiel

Josef Klemm, von seiner Erscheinung her schlank und groß, schlaksig also, wirkte aber keinesfalls ungelenk. Seine Gegenspieler, vor allem aber die Torhüter, bekamen dies immer so auch zu spüren. "Er spielte damals meist 'halbrechts', hatte eine perfekte elegante Ballbehandlung, war technisch versiert und sicher im Abschluss", so beschreibt ihn sein Schwager und Mitspieler Toni Martin. Im April 1957 siegten die Gersthofer Fußballer vor 3000 Fans im Entscheidungsspiel um die Teilnahmeberechtigung an den Aufstiegsspielen gegen die Amateure des BC Augsburg mit 4:1. Klemm, damals 21 Jahre alt, erzielte in diesem dramatischen Spiel nicht nur den Führungstreffer. Er behielt auch in der Verlängerung die Nerven und verwandelte zur Freude der jubelnden Anhänger souverän noch einen Elfmeter und einen sehenswerten Strafstoß.

In den dann folgenden Spielen in der Aufstiegsrunde setzte sich "Josch" Klemm immer zuverlässig als Torschütze selbst und als Torvorbereiter für seine Mitspieler in Szene. In den Zeitungsberichten von damals ist zu lesen: "Klemm schoss aus 14 Metern Entfernung unhaltbar ein Tor". Oder: "Klemm gab den Ball von links auf den 5-Meter-Punkt, wo ihn Fritz Schwarz mit Kopf und Schulter über den Torwart hinweg ins Tor beförderte."

Etwas ungewohnt ohne persönlichen Torerfolg endete für Josef Klemm zwar das entscheidende Aufstiegsspiel gegen den FC Kempten am 23. Juni 1957. Die 2500 Zuschauer auf dem damaligen Sportplatz im heutigen Nogent-Park verfielen in einen wahren Freudentaumel und trugen ihn und alle anderen Spieler nach dem 3:0-Sieg auf Schultern vom Spielfeld. Klemm war auch in diesem Spiel ein sehr wichtiger Leistungsträger, von dem die Torschützen Toni Martin, Horst Lamm und Siegfried Schuster profitierten. Ganz Fußball-Gersthofen stand nach dem Aufstieg in die 1. Amateurliga, damals die dritthöchste Liga, Kopf. Und der damalige Bürgermeister Georg Wendler freute sich in seinem öffentlichen Glückwunsch, "dass dadurch der Name unserer Marktgemeinde künftig allwöchentlich durch Sportfunk und Presse ehrenhaft bekannt wird".

TSV Gersthofen mit sechs Spielzeiten in der 1. Amateurliga

Das Abenteuer "1. Amateurliga" mit sechs Spielzeiten von 1957 bis 1963 begann am 4. August 1957 mit der Eröffnung des neuen Stadions an der Sportallee. Die 2:4-Niederlage gegen den BSC Sendling, war ein Schönheitsfehler des Festtages. Die Gersthofer Torschützen waren Toni Martin - und mit "feiner überzeugender Leistung" auch Josef Klemm.

Nicht bekannt ist die genaue Anzahl der Spiele, die Josef Klemm für den TSV Gersthofen bestritten hat. "Ich bin mir sicher, dass er mit der Zahl seiner Einsätze den Rekord hält. Während seiner gesamten aktiven Spielzeit blieb er seinem TSV treu. Abwanderungsgedanken waren ihm fremd", so Toni Martin. Später stellte er sich auch als Trainer für die 1. TSV-Fußball-Mannschaft zur Verfügung. Auch als Auswahlspieler war Josef Klemm in Schwaben und Bayern gefragt.

Josef Klemm war eine Stütze der Stadtwerke Gersthofen

Josef Klemm war beruflich bei den Stadtwerken Gersthofen im kaufmännischen Bereich tätig - gut für die kombinierte Fußballmannschaft von Stadtrat und Stadtverwaltung. "Mit Josch Klemm waren wir bestens aufgestellt. Er ließ bei seinen Einsätzen immer seine Erfahrung aufblitzen. Seine helle Freude hatte er daran mit steilen Pässen uns Jüngeren Dampf zu machen", erinnert sich Karl-Heinz Wagner.

Lesen Sie dazu auch: