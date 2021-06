Dieb stiehlt in Gersthofen einem Kunden den Geldbeutel

Ein 62-Jähriger legt beim Einkaufen in einem Discounter kurz seinen Geldbeutel auf einen Karton. Diesen kleinen Moment nutzt ein Ladendieb sofort aus.

Auf den passenden Moment hat ein Ladendieb in Gersthofen gewartet und dann blitzschnell zugeschlagen. Der Kunde ist nun um 100 Euro ärmer.

Gegen 18.15 Uhr hielt sich ein 62-Jähriger in einem Discounter an der Senefelder Straße auf. Während er beim Aussuchen des Obstes an den Regalen stand, legte er kurzzeitig seinen Geldbeutel auf einen Karton. Diese Gelegenheit nutzte der Täter, nahm den Geldbeutel an sich und verschwand. Der Diebstahlschaden beträgt rund 100 Euro. (thia)