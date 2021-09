Ein Bastler aus Gersthofen dörrt mit Sonnenenergie Obst und Pilze

Plus Selbst Dörrobst produzieren, ohne Strom zu brauchen. Das schafft ein Gersthofer mit seinem eigens dafür gebauten Glaskasten. Dafür braucht er nur Wind und Sonne.

Eine Reihe Äpfel, eine Reihe Zwetschgen, eine Reihe Äpfel, eine Reihe Zwetschgen. So liegt das Obst sauber aufgereiht im selbst gebauten Bio-Dörrofen von Roland Kaulfersch. Am liebsten mag der Gersthofer die Zwetschgen. Das heißt aber nicht, dass er den Glaskasten nicht auch mit anderen Inhalten füllt. Auch Tomaten und Pilze hat er schon getrocknet. Letztere empfiehlt er als Füllung für Rindsrouladen. Der Vorteil seines Ofens im Vergleich zum Backofen oder den Dörrautomaten, die im Internet zuhauf angeboten werden: Die Holz-Glas-Vorrichtung braucht keinen Strom.