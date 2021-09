Gersthofen

Eröffnung im Kollerhof: Gersthofen hat eine neue Begegnungsstätte

Plus In Gersthofen wurde die neue Begegnungsstätte eröffnet. Die Botschaft ist eindeutig: Jeder und jede ist hier willkommen. Was dort angeboten wird.

Von Bianca Dimarsico

Die Stimmung ist fröhlich bei der Eröffnung der neuen Begegnungsstätte in Gersthofen am vergangenen Freitag. Gekühlter Sekt wird an die Gäste verteilt, welche auf Bierbänken Platz nehmen und sich angeregt unterhalten. "Du & Hier" ist das Motto der neuen Begegnungsstätte im Kollerhof. Die Planungen begannen bereits 2017. Ab sofort gibt es dort zahlreiche soziale Angebote.

